Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Mariah Carey έλαβε το πρώτο της βραβείο στα MTV VMAs

Η Mariah Carey τιμήθηκε με το πρώτο της MTV Video Music Award, στη σκηνή των VMAs 2025, λίγες ώρες μετά τη νίκη της για το Best R&B τραγούδι

Την Κυριακή 7/9, η Mariah Carey ανέβηκε στη σκηνή των MTV VMAs 2025 για να παραλάβει το «Michael Jackson Video Vanguard Award» από την Ariana Grande. Η σταρ εμφανίστηκε σε ένα χρυσό, sequined κορμάκι με μπότες, συνοδευόμενη από χορευτές, και παρουσίασε ένα medley των μεγαλύτερων hits της, όπως το «Fantasy», «Obsessed», «Heartbreaker» και «We Belong Together». Πρόκειται για το πρώτο VMA βραβείο στην καριέρα της, 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου της Νο1 single, «Vision of Love».

Κατά την ομιλία της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με χιούμορ στην καθυστέρηση της βράβευσής της. «Τι στο καλό περιμένατε;» είπε αστειευόμενη, πριν ευχαριστήσει θερμά την Ariana Grande: «Αυτό το βραβείο είναι τόσο βαρύ, και εκείνη είναι τόσο μικρή που θα τη σηκώσει. Είναι η πιο γλυκιά. Σ’ αγαπώ, Ari».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως όταν παρουσίασε το Vanguard Award στον LL Cool J ή όταν άνοιξε τη σκηνή των VMAs με τη Whitney Houston το 1998, σε ένα σκηνικό faux standoff. «Ήταν μια στιγμή», είπε γελώντας, «η μουσική εξελίσσεται, τα videos εξελίσσονται, αλλά η διασκέδαση είναι αιώνια».

Η Mariah Carey εξομολογήθηκε ότι στις αρχές της καριέρας της ένιωθε περιορισμένη σε συγκεκριμένα μουσικά είδη. Σε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar UK είχε πει ότι ήθελε να κάνει περισσότερη R&B και urban μουσική, αλλά οι προτάσεις της απορρίπτονταν. Σήμερα αισθάνεται πιο ελεύθερη να επιλέγει το είδος μουσικής που θέλει να δημιουργεί, χωρίς να περιορίζεται από το «persona» της σταρ.

Έκλεισε την ομιλία της ανακοινώνοντας το νέο της, 16ο studio album, «Here for It All», που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου, ευχαριστώντας θερμά το MTV, τους θαυμαστές της και τη Lambily, για την υποστήριξή τους.

Με την παραλαβή του «Video Vanguard Award», η Mariah Carey επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη θέση της στη μουσική ιστορία, γιορτάζοντας 35 χρόνια επιτυχιών, αναμνήσεις και αξεπέραστη επιρροή στα music videos.

