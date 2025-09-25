Η Miley Cyrus αποκαλύπτει τη απλή δραστηριότητα που την κρατά νηφάλια

Η Miley Cyrus μιλά για τη δύναμη της νηφαλιότητας και τον τρόπο που ανακάλυψε για να ξεφεύγει από τη φήμη και να έχει γαλήνη στη ζωή της

Η Miley Cyrus μοιράστηκε μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η κηπουρική έχει γίνει η «θεραπεία» που τη στηρίζει στη νηφάλια πορεία της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Pamela Anderson για το νέο τεύχος του περιοδικού CR Fashion Book, η τραγουδίστρια του «Flowers» μίλησε για το πώς μια τόσο απλή πράξη όπως η φροντίδα ενός κήπου την κρατά συνδεδεμένη με τη γη και με τον εαυτό της.

Η Miley Cyrus εξήγησε: «Η κηπουρική είναι κάτι που κάνεις αποκλειστικά για σένα. Όταν έχεις μοιραστεί τόσα πολλά από τον εαυτό σου, αυτές οι μικρές πολύτιμες στιγμές με κάτι τόσο απλό, όπως να βάζεις έναν σπόρο στο χώμα και να τον φροντίζεις, γίνονται μια πολύ προσωπική διαδικασία».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Αυτό ήταν το φάρμακο που με κράτησε σταθερή στον νηφάλιο τρόπο ζωής. Είναι μέρος μιας πρακτικής, όπως η γιόγκα. Το να βγαίνεις στη φύση, να κάνεις κάτι με τα χέρια σου, και να έχεις μια δημιουργική διέξοδο που δεν αφορά τη φήμη ή την επιτυχία, είναι απλά φάρμακο».

Η Miley Cyrus μοιράστηκε επίσης μια ιδιαίτερη εμπειρία: «Έφευγα για περιοδεία και απλώς πέταξα σπόρους, σκεπτόμενη ότι, όταν επιστρέψω, ίσως να έχει συμβεί κάτι μαγικό. Και πράγματι συνέβη. Όταν γύρισα, υπήρχαν 10.000 μαργαρίτες. Δεν είχα καν ρίξει τόσους σπόρους, κι όμως βρήκα 40 είδη τριαντάφυλλων στην αυλή μου. Όλη η πλαγιά έμοιαζε με κήπο παραμυθένιας πριγκίπισσας».

Η επιρροή της οικογένειας

Η αγάπη της Miley Cyrus για την κηπουρική έχει ρίζες από την παιδική της ηλικία, χάρη στη μητέρα της, Tish Cyrus: «Ο μπαμπάς μου έλεγε πάντα ότι το σπίτι μας έμοιαζε με γηροκομείο, γιατί η μητέρα μου είχε λουλούδια σε κάθε δωμάτιο. Η μαμά μου πάντα αγαπούσε τα λουλούδια». Η ίδια συμπλήρωσε πως η μητέρα της ανακάλυψε το πραγματικό της ταλέντο κατά την πανδημία: «Ένα φυτό μπορεί να είναι ξερό για έναν χρόνο, κι εκείνη θα το φέρει πίσω στη ζωή».

Η Miley Cyrus ακολουθεί έναν νηφάλιο τρόπο ζωής από το 2019 και παραδέχεται ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν θέλει πια να κάνει περιοδείες. «Έχω τη σωματική ικανότητα και την ευκαιρία να περιοδεύσω. Εύχομαι να είχα την επιθυμία, αλλά δεν την έχω», δήλωσε. «Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, γιατί ζούσαν μια τόσο έντονη ζωή στον δρόμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρήσεις τη νηφαλιότητα σε περιοδεία, κι αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας σταθερότητας στη ζωή μου» ανέφερε.

