Η Rihanna έγινε μαμά για 3η φορά – Η φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Rihanna, η οποία έκανε γνωστή την ευχάριστη αυτή είδηση μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Rocki Irish Mayers. Η Rihanna έχει ακόμη δύο παιδιά με τον Asap Rocky, τον γιο της RZA και τον γιο της Riot και επιτέλους ήρθε στον κόσμο η κόρη της.

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον είναι ήδη παντρεμένος με τη Rihanna

Η Rihanna λοιπόν μοιράστηκε μια φωτογραφία, αγκαλιά με την νεογέννητη κόρη της στο μαιευτήριο και ακόμη ένα στιγμιότυπο, με ροζ γάντια του μποξ, μιας και το τρίτο της παιδί θα λέγεται, Rocki όπως η ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Να υπενθυμίσουμε πως η RiRi αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala πριν λίγους μήνες. Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο τι ετοιμάζαμε».

Η οικογένειά της διάσημης τραγουδίστριας μεγαλώνει σε μια περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης μιας και τον Φεβρουάριο, ο A$AP Rocky αθωώθηκε από την κατηγορία για χρήση όπλου σε βάρος πρώην φίλου του, σε μια δίκη όπου η Rihanna είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τους δύο γιους τους.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας – Το συγκινητικό μήνυμά της