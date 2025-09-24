UNCATEGORIZED 24.09.2025

Η σειρά του Netflix που εκτόξευσε τις πωλήσεις συγκεκριμένων fashion items κατά 300%

Το τηλεοπτικό φαινόμενο που απέδειξε ότι η μόδα πλέον ξεκινά από το streaming
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τηλεόραση ή μια δημοφιλής σειρά, ειδικότερα του Netflix, επηρεάζει τις τάσεις της μόδας, αλλά η περίπτωση του Emily in Paris είναι ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές και άμεσες αποδείξεις του πώς η pop κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν, η σειρά του Netflix κατάφερε να δημιουργήσει ένα στιλιστικό buzz γύρω από το όνομα της πρωταγωνίστριας Emily Cooper (που υποδύεται η Lily Collins), με αποτέλεσμα κάθε outfit της να γίνεται αφορμή για χιλιάδες Google searches, TikTok βίντεο και φυσικά… online παραγγελίες.

σειρά Netflix Emily In Paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Διάβασε επίσης: Το Netflix στα 2: Η νέα σειρά που μίσησαν οι κριτικοί αλλά λάτρεψε το κοινό

Η τηλεοπτική επιρροή της μόδας σε αριθμούς

Αν κάτι απέδειξε το Emily in Paris, είναι πως τα τηλεοπτικά κοστούμια δεν είναι πλέον απλώς μέρος του σκηνικού, είναι εργαλεία επιρροής. Σύμφωνα με δεδομένα από μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την προβολή της σειράς:

  • Οι αναζητήσεις για μπερέδες αυξήθηκαν κατά +342%
  • Τα statement coats (χρωματιστά, έντονα παλτό) είδαν άνοδο άνω του 200%
  • Τα καρό κοστούμια, τα τσόχινα καπέλα, και οι μικρές τσάντες ώμου εκτοξεύτηκαν σε δημοτικότητα, ειδικά σε ηλικίες 18-34
  • Τα brands που εμφανίστηκαν στη σειρά ανέφεραν άμεση αύξηση επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες τους
σειρά Netflix Emily In Paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μιλάμε για «παθητική έμπνευση». Οι θεατές παρακολουθούν, κάνουν screenshot, αναζητούν τα ίδια ή παρόμοια κομμάτια και καταλήγουν να τα αγοράζουν επηρεάζοντας όχι μόνο τα trends, αλλά και την πραγματική πορεία των πωλήσεων.

Ο ρόλος του styling και των fashion συνεργασιών

Φυσικά, πίσω από κάθε επιτυχημένη τηλεοπτική εμφάνιση υπάρχει μια ομάδα επαγγελματιών: η ενδυματολόγος Patricia Field, γνωστή και από το Sex and the City, επιμελήθηκε τα looks της Emily με στόχο όχι απλώς να ξεχωρίζουν, αλλά να δημιουργούν «στιλιστικά statements». Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που το κοινό άρχισε να αντιγράφει κάθε λεπτομέρεια: από τις oversized ζώνες μέχρι τις γόβες με κάλτσες.

Μάλιστα, πολλά brands που συμμετείχαν με ρούχα ή αξεσουάρ στη σειρά, είδαν τις συλλογές τους να εξαντλούνται εντός ωρών, ενώ συνεργασίες με μεγάλους οίκους μόδας και beauty brands δημιούργησαν νέα προϊόντα εμπνευσμένα από τη σειρά.

σειρά Netflix Emily In Paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Από τη φαντασία στην πραγματικότητα: Όταν η τηλεοπτική εικόνα διαμορφώνει το street style

Η δυναμική του Emily in Paris δεν περιορίστηκε στο Instagram ή στα fashion blogs. Επηρέασε πραγματικά το street style: κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να ντύνονται με μεγαλύτερη τόλμη, να παίζουν με χρώματα, μοτίβα και αξεσουάρ ακόμα και σε πόλεις που δεν έχουν «παριζιάνικη» κουλτούρα.

Η σειρά αναβίωσε το glam: girly στιλ, έδωσε έμφαση στον πειραματισμό και επανέφερε τάσεις που είχαν ξεχαστεί. Το στιλιστικό της αποτύπωμα έγινε αισθητό παντού: από τα πανεπιστήμια και τις καφετέριες, μέχρι τα γραφεία και τα πάρτι.

σειρά Netflix Emily In Paris
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Δεν είναι απλώς μόδα – είναι αφήγηση

Το Emily in Paris μάς έδειξε ότι ο τρόπος που ντυνόμαστε μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία. Μπορεί να είναι μέσο έκφρασης, δυναμικής, αυτοπεποίθησης ή και… μιας νέας αρχής. Η τηλεόραση πλέον δεν παρουσιάζει απλώς χαρακτήρες, παρουσιάζει fashion icons, influencers και συνειδητά ή όχι εμπορικές τάσεις.

σειρά Netflix Emily In Paris

Και το πιο εντυπωσιακό; Το κοινό πλέον δεν περιμένει να έρθει η μόδα σε αυτό. Την παρακολουθεί, την αποθηκεύει, και την αγοράζει πριν καν πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Διάβασε επίσης: Η χώρα που εκτοξεύτηκε τουριστικά λόγω ταινίας του Netflix – Αύξηση 40% στις αναζητήσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emily in Paris netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Δέσποινα Βανδή: «Μαγική» & sold out συναυλία στην Αθήνα  λίγο πριν την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

24.09.2025
Επόμενο

Ο Άγγελος Αρχανιωτάκης μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

24.09.2025

Δες επίσης

Τhe TikTalk Show
Social & Tech

Τhe TikTalk Show

25.01.2023
To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!
UNCATEGORIZED

To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!

26.03.2021
Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου
News

Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου

23.03.2021
O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!
UNCATEGORIZED

O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!

18.03.2021