Η συμβουλή που έδωσε η Taylor Swift στην Ice Spice και της άλλαξε τη ζωή

Η γνωριμία τους στο τραγούδι «Karma» το 2023 εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία, με την Taylor Swift να γίνεται πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για τη νεαρή ράπερ

Στον λαμπερό κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, οι συνεργασίες συχνά ξεκινούν και τελειώνουν μέσα σε ένα στούντιο. Όμως η σχέση ανάμεσα στην Taylor Swift και την Ice Spice φαίνεται πως ξεπέρασε τα όρια ενός remix. Η γνωριμία τους στο τραγούδι «Karma» το 2023 εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία, με την Taylor Swift να γίνεται πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για τη νεαρή ράπερ.

Η Ice Spice μίλησε στο περιοδικό Nylon για τις στιγμές που μοιράστηκε με την Taylor Swift, αποκαλύπτοντας τη φράση που την ακολουθεί μέχρι σήμερα. «Το θέμα με την Taylor είναι ότι είναι αληθινή», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν αστειεύομαι, αλλά από τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτομαι συνέχεια είναι αυτό που μου είπε: “Όσο συνεχίζεις να φτιάχνεις μουσική, όλα θα πάνε καλά”».

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με μια κίνηση-έκπληξη

Η 25χρονη ράπερ εξήγησε ότι οι δυο τους δεν μιλούν πάντα για δουλειά. «Συζητάμε για το φαγητό που τρώμε ή για το τι συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή», αποκάλυψε. «Και όμως, όταν νιώθω αμφιβολία ή χάνω την αυτοπεποίθησή μου, όταν έχω writer’s block, θυμάμαι εκείνη τη συμβουλή. Μου το είπε πριν από λίγα χρόνια και ακόμα με ακολουθεί».

Από το στούντιο στη σκηνή

Η φιλία τους επισφραγίστηκε όταν η Taylor Swift κάλεσε την Ice Spice στη σκηνή της περιοδείας «Eras Tour» στο New Jersey. Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν ζωντανά το remix του «Karma» μπροστά σε ένα κατάμεστο MetLife Stadium, χαρίζοντας στους θαυμαστές μια στιγμή-ορόσημο.

Δεν έλειψαν και οι κοινές εμφανίσεις σε δημόσια events. Η Taylor Swift και η Ice Spice έχουν θεαθεί μαζί στις τελευταίες δύο διοργανώσεις του Super Bowl, όπου η Taylor Swift στήριξε τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, παίκτη των Kansas City Chiefs.

Διάβασε επίσης: Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.