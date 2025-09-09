Η τεχνητή νοημοσύνη «ανασταίνει» το χαμένο αριστούργημα του Orson Welles

Ο κόσμος του κινηματογράφου ετοιμάζεται να ζήσει μια πρωτόγνωρη στιγμή: η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να αποκαταστήσει το πιο διάσημο «χαμένο» φιλμ της ιστορίας. Η ταινία «The Magnificent Ambersons» του Orson Welles, που κυκλοφόρησε το 1942, υπέστη βίαιες παρεμβάσεις από το στούντιο RKO, το οποίο αφαίρεσε και κατέστρεψε 43 λεπτά από το αρχικό υλικό.

Η πρωτοβουλία της Fable

Η εταιρεία Fable, με επικεφαλής τον Edward Saatchi, ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει την ανασύνθεση του χαμένου υλικού με τη βοήθεια AI. «Ξεκινάμε με τον Orson Welles, γιατί είναι ο σπουδαιότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών», τόνισε ο Edward Saatchi. «Πολλοί είναι δικαιολογημένα σκεπτικοί για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, αλλά ελπίζουμε αυτό το εγχείρημα να δείξει πώς μπορεί να συμβάλει θετικά στη δύναμη της αφήγησης». Για την αποκατάσταση του χαμένου φιλμ έχει επιστρατευτεί και ο σκηνοθέτης Brian Rose, ο οποίος από το 2019 προσπαθεί να αναδομήσει τα χαμένα τμήματα με animated ακολουθίες, καθώς και με τον ειδικό στα VFX Tom Clive.

Η τραγική ιστορία του αριστουργήματος

Ο Orson Welles ξεκίνησε το 1942 την παραγωγή της ταινίας «The Magnificent Ambersons», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Booth Tarkington για την παρακμή μιας μεσοδυτικής οικογένειας. Η ταινία ήταν η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Citizen Kane», που είχε ήδη αποσπάσει Όσκαρ.

Ωστόσο, μετά από αρνητικά σχόλια σε δοκιμαστικές προβολές, το στούντιο RKO αφαίρεσε μεγάλο μέρος του υλικού και γύρισε ένα νέο, πιο «αισιόδοξο» τέλος. Ο Orson Welles, ο οποίος βρισκόταν στη Βραζιλία για να ξεκινήσει το ανολοκλήρωτο ντοκιμαντέρ «It’s All True», έχασε τα δικαιώματα του τελικού μοντάζ. Όπως δήλωσε αργότερα: «Το RKO με πρόδωσε απόλυτα». Τα master negatives των κομμένων σκηνών καταστράφηκαν οριστικά για να εξοικονομηθεί χώρος αποθήκευσης.

Ο στόχος δεν είναι εμπορικός

Ο Edward Saatchi διευκρίνισε ότι το Showrunner δεν κατέχει δικαιώματα για το «The Magnificent Ambersons». Αυτό σημαίνει πως το ανασυντεθειμένο υλικό είναι απίθανο να κυκλοφορήσει εμπορικά. «Ο στόχος δεν είναι να εκμεταλλευτούμε εμπορικά τα 43 λεπτά», είπε. «Ο στόχος είναι να δούμε το υλικό ύστερα από 80 χρόνια. Να πάρουμε απάντηση στην ερώτηση: “Μήπως αυτή θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη ταινία που γυρίστηκε ποτέ;”».

Ο Orson Welles θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά. Η πιθανή αναβίωση του «The Magnificent Ambersons» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα, αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία για ένα έργο που παραμένει μέχρι σήμερα «στοιχειωμένο». Αν το εγχείρημα πετύχει, ίσως αποκαλυφθεί τελικά πώς θα έμοιαζε το όραμα του Orson Welles πριν από την επέμβαση των στούντιο.

