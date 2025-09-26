Το πιο εύκολο trick για να δείχνει το σπίτι σου μεγαλύτερο – Το μυστικό της Καινούργιου με τους καθρέφτες

Στο νέο της διαμέρισμα, η παρουσιάστρια αξιοποιεί τους καθρέφτες όχι μόνο για στυλ, αλλά για να «μεγαλώσει» τον χώρο και να φέρει φως παντού

Η Κατερίνα Καινούργιου, μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο βήμα στη ζωή της και να αφήσει πίσω το παλιό της σπίτι στα βόρεια προάστια, μετακομίζοντας σε ένα μοντέρνο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια νέα αρχή όχι μόνο στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην αισθητική της καθημερινότητάς της. Το νέο της σπίτι, στο οποίο ζει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, φέρει έντονα τη σφραγίδα του στιλ της: μίνιμαλ, φωτεινό, οργανωμένο, αλλά με ιδιαίτερες πινελιές που αναδεικνύουν την αγάπη της για το design και τη διακόσμηση.

Η παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά φωτογραφίες του σπιτιού της μέσα από τα social media, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για έναν χώρο με urban-chic χαρακτήρα και άφθονο φυσικό φως.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και καθοριστικά στοιχεία της διακόσμησης του σπιτιού της Κατερίνας Καινούργιου είναι η χρήση καθρεφτών. Οι καθρέφτες δεν λειτουργούν απλώς ως χρηστικά αντικείμενα, αλλά αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αίσθησης του χώρου. Σε ένα αστικό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου το φυσικό φως και τα τετραγωνικά μέτρα είναι πολύτιμα, η σωστή αξιοποίηση των καθρεφτών είναι μια σχεδιαστική επιλογή που μπορεί να απογειώσει το αποτέλεσμα.

Η Κατερίνα Καινούργιου, γνωστή για την αίσθηση κομψότητας που τη διακρίνει, φαίνεται να γνωρίζει καλά τη δύναμη του καθρέφτη στον εσωτερικό σχεδιασμό. Όταν τοποθετούνται με στρατηγικό τρόπο, οι καθρέφτες έχουν την ικανότητα να «μεγαλώνουν» οπτικά έναν χώρο, αντανακλώντας το φως και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση βάθους.

Ένας μεγάλος καθρέφτης τοποθετημένος κάθετα σε έναν τοίχο μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο μικρό δωμάτιο να μοιάζει ευρύχωρο και φωτεινό. Αντανακλώντας παράθυρα ή φωτεινές επιφάνειες, οι καθρέφτες διαχέουν το φως σε όλο το δωμάτιο, προσθέτοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαρότητας.

Στο δικό της σπίτι, καθρέφτες έχουν πιθανότατα τοποθετηθεί σε καίρια σημεία, όπως το χολ, η είσοδος, το υπνοδωμάτιο. Οι καθρέφτες σε τέτοιους χώρους λειτουργούν και ως καλλυντική επιφάνεια, αναδεικνύοντας τα χρώματα, τις υφές και την αρμονία του design.

Η ψυχολογία του χώρου επηρεάζεται άμεσα από το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας, και οι καθρέφτες συμβάλλουν καταλυτικά και στα δύο. Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές του φενγκ σούι, ένας καθρέφτης τοποθετημένος σωστά μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια του σπιτιού, δημιουργώντας ροή και αίσθηση ισορροπίας. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η αποφυγή τοποθέτησης καθρέφτη ακριβώς απέναντι από την είσοδο, καθώς θεωρείται ότι «διώχνει» την ενέργεια. Αντίθετα, ένας καθρέφτης κοντά σε παράθυρο ή σε σημείο με ωραία θέα μπορεί να διπλασιάσει το φυσικό φως και να φέρει έξτρα ζωντάνια στον χώρο.

Η Κατερίνα, με το χαρακτηριστικό της στιλ που συνδυάζει κομψότητα και ρομαντισμό, φαίνεται να αξιοποιεί τους καθρέφτες με τρόπο που ενισχύει τόσο την αισθητική, όσο και τη λειτουργικότητα του σπιτιού της. Η διακόσμηση είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών και όχι απλώς τυχαίων προτάσεων ενός διακοσμητή. Το σπίτι της αντικατοπτρίζει την ίδια: δυναμική, φωτεινή, προσεγμένη, με αίσθηση του ωραίου και εμμονή στη λεπτομέρεια.

Το νέο της σπίτι, στο οποίο κάνει πλέον μια «νέα αρχή» όπως η ίδια έχει δηλώσει, δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής, είναι ένας χώρος έμπνευσης, χαλάρωσης και δημιουργικότητας. Και σε αυτό, οι καθρέφτες δεν είναι ένα ακόμα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά βασικός άξονας διαμόρφωσης της ατμόσφαιρας και της χωρικής εμπειρίας.

