Η Κατερίνα Καινούργιου όπως δεν την έχεις ξαναδεί: Χωρίς μακιγιάζ, με ρόλεϊ στα μαλλιά και γυαλιά μυωπίας

Στη πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια των My Market, η παρουσιάστρια μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένη γυναίκα κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία

Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη, το να «τσαλακωθεί» η εικόνα της για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού σποτ δεν θα ήταν είδηση. Όμως πρόκειται για την Κατερίνα Καινούργιου, τη γυναίκα που πολλοί γνωρίσαμε με την άψογη εμφάνιση, το πάντα στημένο λουκ, τα μαλλιά, το μακιγιάζ.

Και γι’ αυτό ακριβώς η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια των My Market, όπου η παρουσιάστρια μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένη γυναίκα, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, η Κατερίνα υποδύεται ένα ζευγάρι 60χρονων, με ρυτίδες, γκρι μαλλιά και ρόλεϊ στα μαλλιά, γυαλιά, χωρίς υπερβολές styling – κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πως για πρώτη φορά αποδέχεται δημόσια μια πιο απλή, πιο «ανθρώπινη» εκδοχή του εαυτού της.

Το concept είναι χιουμοριστικό: οι ηλικιωμένοι κάνουν τα ψώνια τους στα My Market, διαφωνούν για τα καθημερινά, και οι διάλογοι έχουν τόση αλήθεια που προκαλούν γέλιο και θαυμασμό. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η προσπάθεια της Κατερίνας να αφήσει λίγο στην άκρη την ανάγκη για τελειότητα και να δείξει πως αντί να είσαι πάντα «στημένη», μπορείς να έχεις δύναμη και παρουσία ακόμη και όταν η εικόνα σου δεν είναι τέλεια.

Γιατί έχει σημασία;

Αυθεντικότητα: Υπάρχει κάτι πολύ απελευθερωτικό στο να βλέπεις ένα διάσημο πρόσωπο να μην κρύβεται πίσω από φίλτρα, τέλειο styling και στερεότυπα.

Σεβασμός στο πέρασμα του χρόνου: Οι ρυτίδες, το γκρι ή τα λευκά μαλλιά, τα γυαλιά δεν είναι «προβλήματα» αλλά σημάδια ζωής. Και η Κατερίνα φαίνεται να τα αγκαλιάζει, έστω για ένα σποτάκι.

Σε αυτό το πλαίσιο της αλλαγής εικόνας, δεν λείπουν οι φήμες περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας, κάτι που, αν υπάρξει επιβεβαίωση, θα δικαιολογούσε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για πιο ήπιες εμφανίσεις και ανάπαυλα από τα πιο glam λουκ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση που να επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο, αλλά η «αλλαγή στάσης» της παρουσιάστριας προς το πιο φυσικό και ακομπλεξάριστο προφίλ σίγουρα έχει τροφοδοτήσει τις συζητήσεις.

Η απόφαση να απορρίψει λίγο από την «τέλεια σκηνοθεσία» και να αφήσει να φανεί η ανθρώπινη πλευρά της, είναι κάτι που δεν την μικραίνει, αντίθετα, την κάνει πιο προσιτή, πιο relatable. Και αυτό είναι πιθανόν το μεγαλύτερο κέρδος.

Είναι όμορφο να βλέπεις ότι, ακόμη κι όταν έχεις τόση λάμψη, έχεις και τόση άνεση να την αφήσεις λίγο στο «περιθώριο» γιατί η ζωή δεν είναι μόνο τέλεια εμφάνιση, αλλά στιγμές αλήθειας, γέλιου κι ανθρώπινης απλότητας. Και ίσως, εκεί βρίσκεται η πραγματική έννοια της ομορφιάς.

