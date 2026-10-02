Fashion 02.10.2026

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

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Η αισθητική του γραφείου περνάει σε νέα εποχή και η τάση corpcore σου δείχνει τον τρόπο να απογειώσεις το καθημερινό σου στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το corpcore style συνδυάζει την αισθητική των 90s με κομψά βασικά κομμάτια, ανανεώνοντας το office look.
  • Το λευκό πουκάμισο είναι βασικό κομμάτι, ιδανικό για συνδυασμούς με φούστες ή παντελόνια.
  • Οι ουδέτερες αποχρώσεις (γκρι, μπεζ, άμμος) αποπνέουν επαγγελματισμό και κομψότητα.
  • Το γιλέκο, τα δομημένα αξεσουάρ και μια πινελιά κόκκινου αναβαθμίζουν το επαγγελματικό ντύσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς το corporate dress code μεταβάλλεται συνεχώς και η ευελιξία κερδίζει έδαφος, οι παραδοσιακοί, αυστηροί κανόνες έχουν δώσει τη θέση τους σε μια πιο χαλαρή προσέγγιση. Παράδοξο ή μη, η επαγγελματική ένδυση έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο trend, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των εταιρικών αιθουσών και κατακτώντας την καθημερινή μας γκαρνταρόμπα. Η νέα αυτή τάση, γνωστή ως corpcore, παντρεύει την ανεπιτήδευτη αισθητική των 90s με ανανεωμένα, κομψά βασικά κομμάτια, προσφέροντας μια φρέσκια και καθόλου βαρετή οπτική στο office style.

outfit_grafeiou_fthinopwro
https://www.instagram.com/laubsd/

Αυτή η στροφή λειτουργεί ως αντίβαρο στις υπερβολές και στα έντονα λογότυπα του παρελθόντος, αγκαλιάζοντας τη φιλοσοφία του quiet luxury και του μινιμαλισμού. Δίνοντας έμφαση σε διαχρονικά κομμάτια υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο, το corpcore μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε staple items όπως το κλασικό λευκό πουκάμισο, τα καλοφτιαγμένα σακάκια και τις αυστηρές γραμμές. Αν θες να ενσωματώσεις αυτή τη δυναμική τάση στα καθημερινά σου σύνολα, δες τους 5 βασικούς τρόπους για να υιοθετήσεις το απόλυτο corporate chic στυλ.

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1. Το διαχρονικό λευκό πουκάμισο

Στην κορυφή της πυραμίδας του επαγγελματικού ντυσίματος βρίσκεται αναμφισβήτητα το λευκό πουκάμισο. Αποτελεί τον απόλυτο καμβά για κάθε εμφάνιση και μπορεί να προσαρμοστεί σε αμέτρητα στυλ. Για μια πιο χαλαρή αλλά απόλυτα ενημερωμένη προσέγγιση, δοκίμασε να το συνδυάσεις βάζοντάς το ελαφρώς μέσα από μια tailored maxi φούστα ή ένα ψηλόμεσο παντελόνι, απογειώνοντας έτσι τη corpcore αισθητική με ελάχιστη προσπάθεια.

leyko_poukamiso_grafeio
https://www.instagram.com/valerie.kei/

2. Η δύναμη των ουδέτερων αποχρώσεων

Μια προσεγμένη χρωματική παλέτα παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραδοσιακή επαγγελματική μόδα. Οι ήρεμοι τόνοι, όπως το απαλό γκρι, η ζεστή άμμος και τα γήινα μπεζ, αποπνέουν επαγγελματισμό και εκλεπτυσμένη κομψότητα χωρίς να είναι υπερβολικοί. Η επιλογή αυτού του απλού αλλά σοφιστικέ χρωματικού καμβά αποτελεί το κλειδί για να πετύχεις την αυθεντική αισθητική του γραφείου.

kafe_palto_outfit_grafeiou
https://www.instagram.com/ninaleacaine/

3. Η ανατροπή με το κομψό γιλέκο

Ενώ τα δομημένα σακάκια και τα κλασικά παντελόνια παραμένουν σταθερές αξίες, το γιλέκο έρχεται να δώσει μια πιο ανάλαφρη πινελιά στα σύνολά σου. Προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό κοστούμι, ιδανική ακόμα και για τις πιο χαλαρές ημέρες ή τις εξόδους του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας παράλληλα μια αβίαστα προσεγμένη εικόνα.

kafe_outfit_grafeiou
https://www.instagram.com/aleks.dany/

4. Δομημένα αξεσουάρ με χαρακτήρα

Δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσεις την αυστηρότητα ολόκληρου του κοστουμιού για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η προσθήκη μιας αυστηρής, δομημένης τσάντας χειρός με καθαρές γραμμές αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο να εντάξεις το corpcore στα φθινοπωρινά σου σύνολα, χαρίζοντας κύρος και επαγγελματικό χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό casual ντύσιμο.

total_black_grafeio_outfit
https://www.instagram.com/marinanorjes/

5. Μια τολμηρή πινελιά κόκκινου

Παρότι οι ουδέτεροι τόνοι κυριαρχούν, μια διακριτική έκρηξη χρώματος μπορεί να απογειώσει το office look σου. Είτε πρόκειται για μια statement τσάντα είτε για παπούτσια σε βαθύ κόκκινο χρώμα, η προσθήκη μιας έντονης απόχρωσης σπάει τη μονοτονία και δίνει μια σύγχρονη, δυναμική πνοή στην εμφάνισή σου.

kokkini_pinelia_fashion_outfit
https://www.instagram.com/sasha__fuks/

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