Beauty 23.09.2026

Diffused makeup: Η νέα τάση στο μακιγιάζ θέλει φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια

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Η soft-focus αισθητική επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας το lived-in glam στο απόλυτο beauty statement για φυσική ομορφιά χωρίς υπερβολές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα τάση στο μακιγιάζ, "diffused makeup", εστιάζει στη φυσική ομορφιά και την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια.
  • Προτιμάται η soft-focus αισθητική, με απαλά σβησμένα χρώματα και ατέλειες που δίνουν φυσικό αποτέλεσμα.
  • Η βάση είναι ελαφριά, με λεπτή κάλυψη, και τα ζυγωματικά τονίζονται διακριτικά με κρεμώδες ρουζ.
  • Τα μάτια αποκτούν απαλότητα με κρεμώδεις σκιές και καφέ μάσκαρα, ενώ τα χείλη υιοθετούν το "blurred lip" εφέ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι απολύτως μαγικό σε εκείνα τα beauty looks που δείχνουν σαν να ξυπνήσεις απλά έτσι, χωρίς να έχεις ξοδέψει ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Η soft-focus αισθητική, είτε την αποκαλείς blurred είτε diffused, επέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ, κατακτώντας τα feeds μας και μετατρέποντας το «lived-in» glam στο απόλυτο beauty statement της σεζόν. Είναι η τέλεια απόδειξη ότι η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και στην ατέλεια που μας κάνει μοναδικές, αφήνοντας πίσω τα βαριά, υπερβολικάδουλεμένα στρώματα μακιγιάζ.

deffused_makeup_trend
https://www.instagram.com/leahbaines_mua/

Αυτή η προσέγγιση θυμίζει περισσότερο μια φυσική προέκταση του εαυτού μας παρά μια αυστηρή μάσκα, κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει απίστευτα πολυτελές και ακριβό. Σκέψου ένα eyeliner απαλά σβησμένο με την άκρη του δαχτύλου, σκιές ματιών που λιώνουν ομοιόμορφα στο βλέφαρο χωρίς σκληρές γραμμές, και ένα φυσικό, διάφανο flush στα ζυγωματικά που μοιάζει με χρώμα υγείας. Είναι η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και την ανεμελιά. Αν λοιπόν είσαι έτοιμη να αφήσεις πίσω τα περίπλοκα steps και να αγκαλιάσεις αυτή τη χαλαρή, σύγχρονη φιλοσοφία, ο ανανεωμένος οδηγός μας θα σου δείξει ακριβώς πώς να πετύχεις το απόλυτο soft-focus αποτέλεσμα. Από την πιο ανάλαφρη βάση μέχρι τα χείλη που δείχνουν φυσικά θολωμένα, όλα όσα χρειάζεσαι βρίσκονται παρακάτω.

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Βάση

Ξεκίνησε την προετοιμασία με ένα ελαφρύ skin tint που αφήνει ένα βελούδινο φινίρισμα, αποφεύγοντας τις υπερβολικά ματ ή glossy συνθέσεις. Αντί να προσπαθήσεις να δημιουργήσεις μια απόλυτα ομοιόμορφη βάση, άπλωσε μια λεπτή στρώση στο κέντρο του προσώπου και δούλεψε το προϊόν προς τα έξω, προσθέτοντας κάλυψη τοπικά μόνο όπου πραγματικά χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι μια ομοιόμορφη επιδερμίδα που αναπνέει. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα κρεμώδες contour stick για να ορίσεις ελαφρά τα ζυγωματικά και τους κροτάφους, και ολοκλήρωσε με ένα απαλό, πουδρένιο ρουζ στα μήλα για μια ανεπαίσθητη, φυσική φρεσκάδα.

makeup_deffused_trend
https://www.instagram.com/cedarpurchase/

Μάτια και χείλη

Αντί να χτίζεις προσεκτικά πολλαπλές αποχρώσεις σε σκόνη, επίλεξε ένα κρεμώδες shadow stick και σβήσέ το γρήγορα στα βλέφαρα πριν σταθεροποιηθεί. Όσο λιγότερη ακρίβεια, τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια, με ένα λεπτό eyeliner, τράβηξε μια διακριτική γραμμή ξεκινώντας από το εξωτερικό μισό των βλεφαρίδων, γύρισε τις βλεφάρες με το ψαλιδάκι και πες «ναι» σε μια καφέ μάσκαρα για πιο απαλό αποτέλεσμα.

deffused_makeup_trendq
https://www.instagram.com/serhatsenn/

Για τα χείλη, το blurred lip είναι μονόδρομος. Ένα lip marker αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο για να πετύχεις αυτό το diffused εφέ, αρκεί τα χείλη σου να είναι καλά ενυδατωμένα. Αν θέλεις λίγο παραπάνω σχήμα, χρησιμοποίησε ένα μολύβι χειλιών σε ελαφρώς πιο σκούρη απόχρωση και θόλωσε τα περιγράμματα προς τα μέσα με ένα καθαρό πινέλο ή το δάχτυλό σου. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να δείχνει απόλυτα προσεγμένο, χωρίς όμως να φαίνεται ότι προσπάθησες υπερβολικά!

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