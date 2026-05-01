Fashion 01.05.2026

Αυτό είναι το shoe trend που «απειλεί» να εκθρονίσει τα sneakers

Τα λευκά flat παπούτσια αναδεικνύονται στο πιο κομψό shoe trend της σεζόν, αντικαθιστώντας σταδιακά τα sneakers με μια πιο refined αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια διακριτική αλλά ξεκάθαρη αλλαγή συμβαίνει στον κόσμο της μόδας αυτή την άνοιξη, με το footwear να κινείται προς μια πιο «καθαρή» και refined αισθητική. Αντί για τα κλασικά sneakers, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε λευκά flat παπούτσια, μια επιλογή που παραμένει άνετη αλλά δείχνει αισθητά πιο προσεγμένη και σύγχρονη.

Αυτό που κάνει τα λευκά flats να ξεχωρίζουν είναι η ικανότητά τους να απογειώνουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Εκεί που τα sneakers δίνουν μια πιο casual διάθεση, τα flats προσθέτουν μια ανεπιτήδευτη κομψότητα χωρίς να «βαραίνουν» το σύνολο. Ταιριάζουν ιδανικά με χαλαρά denim, tailored παντελόνια ή αέρινα φορέματα, δημιουργώντας αυτό το δύσκολο balance ανάμεσα στο relaxed και το polished.

Παράλληλα, το λευκό χρώμα παίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα. Φωτίζει το look και το κάνει να δείχνει πιο φρέσκο και καλοκαιρινό, ανεξάρτητα από το styling. Είτε πρόκειται για κλασικές μπαλαρίνες, minimal δερμάτινα slip-ons ή πιο σύγχρονα loafers, η αισθητική παραμένει η ίδια: καθαρή, κομψή και απόλυτα επίκαιρη.

Ίσως λοιπόν ήρθε η στιγμή να αφήσεις για λίγο τα καθημερινά sneakers στην άκρη και να δώσεις χώρο σε ένα πιο ήσυχο αλλά πολύ πιο “intentional” shoe trend, που ήδη διαμορφώνει τη σεζόν.

1. Vagabond Shoemakers

2. Mango

3. Envie shoes

4. Migato

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

Το νέο lob της Kendall Jenner είναι το κούρεμα που θες για την άνοιξη

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν

Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά

Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα

Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές

Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου

Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό