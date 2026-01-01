Η Βίκυ Καγιά επαναφέρει το λευκό γούνινο πανωφόρι στο επίκεντρο της μόδας

Η Βίκυ Καγιά σε μία εμφάνιση που αποδεικνύει πως το σωστό πανωφόρι αρκεί για να δώσει χαρακτήρα και φινέτσα σε ένα σύγχρονο, minimal σύνολο

Η Βίκυ Καγιά συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς όταν μιλάμε για σύγχρονη κομψότητα και στιλ χωρίς υπερβολές. Με κάθε της εμφάνιση επιβεβαιώνει πως η πραγματική πολυτέλεια κρύβεται στις σωστές επιλογές, στις καθαρές γραμμές και στην αυτοπεποίθηση με την οποία υποστηρίζεται ένα look.

Ακόμα και όταν κινείται σε minimal μονοπάτια, καταφέρνει να ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζονται έντονα μοτίβα ή περίπλοκοι συνδυασμοί για να δημιουργηθεί εντύπωση. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, επέλεξε να επενδύσει σε ένα statement πανωφόρι, αφήνοντάς το να πρωταγωνιστήσει και να δώσει χαρακτήρα σε ολόκληρο το σύνολο.

Το λευκό, χνουδωτό γουνάκι που φόρεσε πρόσθεσε φως, υφή και μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας. Η επιλογή του μαύρου δερμάτινου παντελονιού δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, δίνοντας στο outfit έναν πιο δυναμικό και σύγχρονο τόνο, ενώ οι διαφορετικές υφές έκαναν το αποτέλεσμα ακόμα πιο πλούσιο οπτικά.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα μυτερά μποτάκια με στιλέτο τακούνι, που επιμήκυναν τη σιλουέτα και ενίσχυσαν τη θηλυκότητα της εμφάνισης. Ένα λευκό πουκάμισο διατήρησε τη μίνιμαλ ισορροπία, ενώ τα χρυσά σκουλαρίκια πρόσθεσαν την απαραίτητη λάμψη, αποδεικνύοντας πως οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τελικά τη διαφορά.

