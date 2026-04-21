Beauty 21.04.2026

Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα

Η Bella Hadid επαναφέρει το εμβληματικό «Pam updo» των ’90s, δίνοντας μια σύγχρονη, πιο edgy εκδοχή στο χτένισμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Bella Hadid συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο της απόλυτης trendsetter, αυτή τη φορά μέσα από ένα beauty look που ταξιδεύει κατευθείαν στα ’90s και φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χτενίσματα της εποχής.

Με κάθε της εμφάνιση ή ανάρτηση στα social media, η Bella καταφέρνει να δημιουργεί νέο buzz, και αυτή τη φορά στρέφεται στην αισθητική της Pamela Anderson, αναβιώνοντας το εμβληματικό «Pam updo», ένα σινιόν που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο Hollywood.

Jessica Chastain: Το νέο hair look που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Το συγκεκριμένο χτένισμα έχει ήδη γίνει viral στο TikTok, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν τις δικές τους εκδοχές. Η γοητεία του βρίσκεται ακριβώς στην αντίθεσή του: είναι ταυτόχρονα σέξι και ανεπιτήδευτο, προσεγμένο αλλά όχι “στημένο”, με μια αίσθηση ελευθερίας που το κάνει να δείχνει απόλυτα σύγχρονο.

Η επιστροφή ενός ’90s icon

Στα ’90s, το updo της Pamela Anderson δεν ήταν απλώς ένα beauty look, αλλά κομμάτι της pop κουλτούρας. Με όγκο, ατημέλητες τούφες και μια σχεδόν «ατελή» τελειότητα, εξέφραζε μια νέα μορφή θηλυκότητας που δεν προσπαθούσε να χωρέσει σε κανόνες. Ήταν glam, αλλά με attitude.

Σήμερα, αυτή η αισθητική επιστρέφει δυναμικά. Από red carpets μέχρι street style εμφανίσεις, πολλές celebrities επαναφέρουν στοιχεία του look, αποδεικνύοντας ότι η νοσταλγία μπορεί να είναι απόλυτα σύγχρονη. Ανάμεσά τους και η Rihanna, η Kim Kardashian και η Anya Taylor-Joy, που έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή στο εμβληματικό στυλ.

Η σύγχρονη εκδοχή της Bella Hadid

Η Bella Hadid επαναπροσδιορίζει το Pam updo με πιο έντονο χαρακτήρα και fashion-forward αισθητική. Ο όγκος γίνεται πιο «ζωντανός», οι τούφες πιο ελεύθερες και το αποτέλεσμα πιο δυναμικό. Η χαλαρή χωρίστρα και οι φυσικοί κυματισμοί πλαισιώνουν το πρόσωπο, δίνοντας μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο editorial και το καθημερινό.

Το beauty look ολοκληρώνεται με πιο ήπιους τόνους στο μακιγιάζ: ματ βάση, διακριτική λάμψη στα μάτια και nude αποχρώσεις στα χείλη, αφήνοντας το χτένισμα να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Γιατί έγινε ξανά viral

Η επιστροφή του Pam updo δεν είναι απλώς μια τάση ομορφιάς. Είναι μέρος μιας ευρύτερης αναβίωσης της αισθητικής των ’90s, όπου η φυσικότητα και η «ατέλεια» αποκτούν ξανά αξία. Το look αυτό συνδυάζει glam και χαλαρότητα, κάνοντάς το ιδανικό τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο statement στιγμές.

Η Bella Hadid, με τη δική της σύγχρονη προσέγγιση, απλώς επιβεβαιώνει ότι κάποια beauty icons δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα, απλώς επιστρέφουν κάθε φορά πιο επίκαιρα από ποτέ.

Tightlining: Το beauty trick των celebrities για βλέμμα που μένει αξέχαστο

Το beauty secret της Dakota Johnson που δεν κοστίζει τίποτα αλλά αλλάζει τα πάντα

 

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση

Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»

Ζέστη και φρεσκάδα μαζί γίνεται; Τα 6 μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

