Γιώργος Λιάγκας: Guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά – Πού θα τον δούμε

Ο Γιώργος Λιάγκας κάνει guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά
Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζει να εξελίσσει την καθημερινότητα ενός… καθόλου συνηθισμένου σούπερ μάρκετ, όπου κάθε μέρα κρύβει απρόβλεπτες καταστάσεις και ανατροπές. Απόψε στις 20:00, στο επεισόδιο 7, η σειρά ανεβάζει ρυθμούς με ιστορίες που μπλέκουν το χιούμορ της καθημερινότητας με έναν guest που τραβάει την προσοχή.

Στο νέο επεισόδιο, ο Αντώνης φτάνει στο σούπερ μάρκετ για μια ακόμη μέρα δουλειάς, όμως πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν θα κυλήσει όπως το περιμένεις. Η Ρένα λείπει ξαφνικά και στο μανάβικο εμφανίζεται στη θέση της ο Βασίλης, δημιουργώντας μια νέα, απρόβλεπτη ισορροπία στον χώρο.

Την ίδια στιγμή, στο χασάπικο, η Χαριστέλλα μπλέκεται σε μια ιστορία που ξεκινά από μια εφαρμογή γνωριμιών, όταν ο Περικλής την πείθει να φτιάξει προφίλ και το πρώτο άτομο που εμφανίζεται είναι ο Δημήτρης, φέρνοντας νέα παρεξήγηση στην καθημερινότητα της ομάδας. Παράλληλα, ο Δημήτρης αρνείται να δώσει άδεια στον Ζαχαρία, ενώ ο Σπύρος αποφασίζει να «αναστατώσει» την αποθήκη.

Στο μεταξύ, στα ταμεία, η Έφη και η Σταυρούλα έρχονται αντιμέτωπες με μια πελάτισσα που προσπαθεί να κλέψει, προσθέτοντας ακόμα ένα κομμάτι στην κωμική ένταση του επεισοδίου.

Μέσα σε όλα αυτά, ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η guest εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος συμμετέχει στο επεισόδιο δίνοντας τη δική του παρουσία μέσα στο τηλεοπτικό σύμπαν της σειράς. Δίπλα του εμφανίζεται και η Γιάννα Γεωργίου, ολοκληρώνοντας ένα επεισόδιο που συνδυάζει κωμικές καταστάσεις και τηλεοπτικές εκπλήξεις.

Οι «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζουν να χτίζουν το δικό τους ιδιαίτερο τηλεοπτικό περιβάλλον, όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε κωμική υπερβολή και κάθε επεισόδιο φέρνει νέες ανατροπές μέσα στο πιο απρόβλεπτο σούπερ μάρκετ της prime time.

TV ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΣΕΙΡΑ Σούπερ Ήρωες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Throwback στα ’90s: Η Άννα Βίσση παραλαμβάνει το βραβείο της «Καλύτερης Τραγουδίστριας της Χρονιάς» από την Ναταλία Γερμανού

Throwback στα ’90s: Η Άννα Βίσση παραλαμβάνει το βραβείο της «Καλύτερης Τραγουδίστριας της Χρονιάς» από την Ναταλία Γερμανού

Sydney Sweeney στο Euphoria – Η πιο τολμηρή στιγμή της Cassie και η σκηνή που έγινε viral

Sydney Sweeney στο Euphoria – Η πιο τολμηρή στιγμή της Cassie και η σκηνή που έγινε viral

