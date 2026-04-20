Γιώργος Λιάγκας: Guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά – Πού θα τον δούμε

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζει να εξελίσσει την καθημερινότητα ενός… καθόλου συνηθισμένου σούπερ μάρκετ, όπου κάθε μέρα κρύβει απρόβλεπτες καταστάσεις και ανατροπές. Απόψε στις 20:00, στο επεισόδιο 7, η σειρά ανεβάζει ρυθμούς με ιστορίες που μπλέκουν το χιούμορ της καθημερινότητας με έναν guest που τραβάει την προσοχή.

Στο νέο επεισόδιο, ο Αντώνης φτάνει στο σούπερ μάρκετ για μια ακόμη μέρα δουλειάς, όμως πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν θα κυλήσει όπως το περιμένεις. Η Ρένα λείπει ξαφνικά και στο μανάβικο εμφανίζεται στη θέση της ο Βασίλης, δημιουργώντας μια νέα, απρόβλεπτη ισορροπία στον χώρο.

Την ίδια στιγμή, στο χασάπικο, η Χαριστέλλα μπλέκεται σε μια ιστορία που ξεκινά από μια εφαρμογή γνωριμιών, όταν ο Περικλής την πείθει να φτιάξει προφίλ και το πρώτο άτομο που εμφανίζεται είναι ο Δημήτρης, φέρνοντας νέα παρεξήγηση στην καθημερινότητα της ομάδας. Παράλληλα, ο Δημήτρης αρνείται να δώσει άδεια στον Ζαχαρία, ενώ ο Σπύρος αποφασίζει να «αναστατώσει» την αποθήκη.

Στο μεταξύ, στα ταμεία, η Έφη και η Σταυρούλα έρχονται αντιμέτωπες με μια πελάτισσα που προσπαθεί να κλέψει, προσθέτοντας ακόμα ένα κομμάτι στην κωμική ένταση του επεισοδίου.

«Σούπερ Ήρωες»: Η οικολογική αλλαγή φέρνει πόλεμο στο σούπερ μάρκετ στο επεισόδιο της Τετάρτης 15/4

Μέσα σε όλα αυτά, ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η guest εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος συμμετέχει στο επεισόδιο δίνοντας τη δική του παρουσία μέσα στο τηλεοπτικό σύμπαν της σειράς. Δίπλα του εμφανίζεται και η Γιάννα Γεωργίου, ολοκληρώνοντας ένα επεισόδιο που συνδυάζει κωμικές καταστάσεις και τηλεοπτικές εκπλήξεις.

Οι «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζουν να χτίζουν το δικό τους ιδιαίτερο τηλεοπτικό περιβάλλον, όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε κωμική υπερβολή και κάθε επεισόδιο φέρνει νέες ανατροπές μέσα στο πιο απρόβλεπτο σούπερ μάρκετ της prime time.

YFSF: Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Bad Bunny -Η αποκάλυψη για τον πατέρα του