«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Β’ κύκλος έρχεται και θα μας κλέψει ξανά την καρδιά!

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» επιστρέφουν στις οθόνες μας πιο τρυφερά από ποτέ, με μια μουσική έκπληξη που θα συγκινήσει

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer του 2ου κύκλου της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο νέος κύκλος θα φέρει νέες προκλήσεις, ανατροπές και νέα πρόσωπα.

Η σειρά τονίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της φροντίδας, της αγάπης και της οικογένειας.

Η μουσική επένδυση περιλαμβάνει επανηχογράφηση του τραγουδιού «Μόνο Εσύ Με Νοιάζεις». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, η σειρά που κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», μας προσφέρει μια πρώτη, συγκινητική γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το trailer του 2ου κύκλου μόλις κυκλοφόρησε, φέρνοντας μαζί του μια έκρηξη συναισθημάτων, τρυφερότητας και τις γνώριμες «μπαμπαδοκαταστάσεις» που έχουν γίνει πλέον η καθημερινή μας συνήθεια.

Το εντυπωσιακό αυτό video επανενώνει τους αγαπημένους μας χαρακτήρες, προσφέροντας απολαυστικές σκηνές γεμάτες αυθεντική συντροφικότητα. Μέσα από στιγμές που εναλλάσσονται ανάμεσα στο χιούμορ, την αθωότητα και την αλήθεια, τα «Τρία Μπαμπαδάκια» έρχονται να μας υπενθυμίσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της φροντίδας και της αγάπης. Κάθε πλάνο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως, παρά τις όποιες δυσκολίες, η οικογένεια παραμένει ο πυρήνας κάθε ιστορίας, αγγίζοντας κάθε θεατή με τον πιο άμεσο και ανθρώπινο τρόπο.

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Μια ερμηνεία που «ντύνει» την καρδιά

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη μουσική επένδυση του trailer, η οποία απογειώνει το συναίσθημα. Οι ηθοποιοί της σειράς, συνοδευόμενοι από τα τηλεοπτικά τους παιδιά, μπήκαν στο studio και ηχογράφησαν εκ νέου το αγαπημένο τραγούδι «Μόνο Εσύ Με Νοιάζεις». Το κομμάτι, σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μια σύνθεση που έγινε ευρέως γνωστή από το θέατρο, αποκτά εδώ μια νέα, μοναδική διάσταση. Η σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Παπαδάκου «δένει» αρμονικά τις ερμηνείες με τις εικόνες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εκπέμπει απίστευτη θαλπωρή.

Τι να περιμένουμε στον Β’ κύκλο

Η επιστροφή της σειράς υπόσχεται νέες προκλήσεις, ανατροπές με νέα πρόσωπα, αλλά και εκείνες τις μοναδικές στιγμές που μας κάνουν να γελάμε και να συγκινούμαστε ταυτόχρονα. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», η ελληνική διασκευή του διεθνούς επιτυχημένου format «Sres. Papis» της Telefe, είναι έτοιμο να συνεχίσει το ταξίδι του, αποδεικνύοντας πως μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες της ζωής ξεκινούν πάντα με τη φράση: «Μπαμπά, σ’ αγαπώ!».