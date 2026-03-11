Το ΕΚΚΟΜΕΔ φέρνει τον David Attenborough σε όλα τα σχολεία

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας – ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσα από τον οπτικοακουστικό τομέα, ανακοινώνει...

…την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας του με το Cyclades Preservation Fund (CPF), καθώς και την πανελλαδική προώθηση του διεθνούς ντοκιμαντέρ Ocean with David Attenborough σε όλα τα ελληνικά σχολεία μέσω της ιστοσελίδας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας CINEDU.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί την ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στον Κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Revive Our Ocean – Greece». Η δράση αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΚΚΟΜΕΔ με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, με στόχο τη διασύνδεση του οπτικοακουστικού πολιτισμού με κρίσιμα ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, αξιοποιώντας τον θεσμικό του ρόλο ως εθνικός φορέας για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα, επενδύει συστηματικά στη δημιουργία και υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν στην εκπαίδευση, την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις πολιτισμού. Η προώθηση του ντοκιμαντέρ σε όλα τα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, με ελληνικούς υπότιτλους, μέσω της ιστοσελίδας του CINEDU, εντάσσεται στη σταθερή πολιτική του Οργανισμού για την αξιοποίηση της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης ως εργαλείου σύγχρονης δημιουργικής παιδείας.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον των θαλασσών, παρουσιάζοντας έναν αιώνα επιστημονικών ανακαλύψεων και αναδεικνύοντας τη

ζωτική σημασία των ωκεανών για όλη τη ζωή στη Γη. Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και τεκμηριωμένη αφήγηση, φωτίζει τόσο τη μοναδική ομορφιά του υποθαλάσσιου κόσμου όσο και τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζει, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει παραδείγματα επιτυχούς προστασίας και αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η πρεμιέρα και η συνολική πρωτοβουλία υποστηρίχθηκαν από το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2025 του ΕΚΚΟΜΕΔ, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο του Οργανισμού στην προώθηση συνεργειών που συνδέουν τη δημιουργική βιομηχανία με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από στοχευμένες συμπράξεις και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, το ΕΚΚΟΜΕΔ διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που ενισχύει την εξωστρέφεια του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα και ταυτόχρονα καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση στις νεότερες γενιές.

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, δήλωσε σχετικά:

«Ο οπτικοακουστικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα πολιτιστικής ανάπτυξης, αλλά και ισχυρό εργαλείο διαμόρφωσης κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ως ΕΚΚΟΜΕΔ, ενισχύουμε σταθερά πρωτοβουλίες που συνδέουν τη δημιουργία με την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα. Η πανελλαδική πρόσβαση του Ocean with David Attenborough μέσω του εκτεταμένου δικτύου σχολικών μονάδων του CINEDU, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να φέρνουμε ποιοτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο στην εκπαιδευτική κοινότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενημερωμένων και ενεργών πολιτών».

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα εκπαιδευτικών: [email protected], www.ekkomed.gr, www.cinedu.ekkomed.gr