«Το σόι σου»: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι στέλνουν τις καλοκαιρινές τους ευχές

Με μια ματιά Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι εγκλωβίζονται σε resort λόγω παρεξήγησης στα τελευταία επεισόδια της σεζόν.

Οι ηθοποιοί εκφράζουν την αγάπη τους για τη σειρά και την επιθυμία για συνέχιση της επιτυχίας.

Το κλίμα στα γυρίσματα είναι οικογενειακό, με χιούμορ και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των συντελεστών.

Η επιτυχία της σειράς αποδίδεται στο σενάριο, τους ηθοποιούς και την αληθινή αγάπη μεταξύ τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι δύο πιο αγαπημένες οικογένειες της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία για τη φετινή σεζόν της σειράς «Το σόι σου», προσφέροντάς μας ένα φινάλε γεμάτο γέλιο, απρόοπτα και άκρως καλοκαιρινή διάθεση. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι, σε μια κίνηση που θα συζητηθεί, βρίσκονται όλοι μαζί στα δύο τελευταία επεισόδια της σεζόν, εγκλωβισμένοι σε ένα resort λόγω μιας κλασικής… παρεξήγησης.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» βρέθηκε στα παρασκήνια των γυρισμάτων, όπου η Όλγα Λαφαζάνη κατέγραψε το κλίμα μεταξύ των ηθοποιών. Αν και στην οθόνη τους βλέπουμε να «κοντράρονται» διαρκώς, η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες αποδεικνύει πως το «Σόι» είναι, πάνω από όλα, μια πραγματική επαγγελματική οικογένεια.

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Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Η αγαπημένη Ρένια Λουιζίδου, κοιτάζοντας πίσω στη σεζόν που φτάνει στο τέλος της, σημείωσε: «Ήταν μια πολύ ωραία σεζόν, είναι μια σειρά που την έχει αγαπήσει ο κόσμος πάρα πολύ. Είχα αγωνία για την επιστροφή της και τώρα έχω για την επόμενη σεζόν». Στο ίδιο κλίμα, ο Παύλος Ορκόπουλος συμπλήρωσε με τη χαρακτηριστική ηρεμία του: «Το σόι σου ζητά κι αυτό τις διακοπές του να χαλαρώσει λίγο, για να συναντηθεί και πάλι με τους αγαπημένους μας τηλεθεατές και να συνεχιστεί αυτή η υπέροχη επικοινωνία».

Για τη Βάσω Λασκαράκη, το φετινό φινάλε έχει μια ιδιαίτερη δυναμική: «Από μια παρεξήγηση βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα resort. Κατά βάθος αυτά τα δυο σόγια αγαπιούνται πάρα πολύ, αλλά είναι σαν το σκύλο με τη γάτα, τους αρέσει να τρώγονται όλη την ώρα». Τη χαρά της για αυτή τη συνύπαρξη δεν έκρυψε ούτε η Γωγώ Καρτσάνα, αναφωνώντας: «Τι ωραία που βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί!».

Γέλια, ατάκες και παρασκήνια

Το χιούμορ δεν έλειψε ούτε από τις συνεντεύξεις, με τον Ευθύμη Ζησάκη να «καρφώνει» τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Μαζευτήκαμε όλοι με πολλή διάθεση και όρεξη. Είναι μια σειρά που πραγματικά έχουμε αγαπηθεί. Πάντως, η Μίρκα είναι η πιο γκρινιάρα στα γυρίσματα!». Η ίδια, βέβαια, δέχεται τα πειράγματα με αγάπη, ενώ όλοι συμφώνησαν πως ο Γιώργος Γιαννόπουλος παραμένει η «αισιόδοξη πηγή» της ομάδας. «Συνδυάζοντας τους εξαιρετικούς χαρακτήρες με το ότι ‘φορέθηκαν’ πάνω τους οι κατάλληλοι ηθοποιοί, έγινε αυτή η επιτυχία», σχολίασε ο ίδιος ο κ. Γιαννόπουλος.

Ο Μελέτης Ηλίας έδωσε μια απολαυστική περιγραφή του ρόλου του, λέγοντας: «Ο Σάββας το έχει τερματίσει. Τα κορίτσια είναι 20 χρονών πια και τους συμπεριφέρεται σαν να είναι 12! Εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσι, η κόρη μου είναι 16 και της συμπεριφέρομαι σαν να είναι 25. Ο Σάββας είναι παθολογικά άρρωστος!».

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου τόνισε την ανάγκη του κόσμου για γέλιο, υπογραμμίζοντας τις χαρούμενες στιγμές στα γυρίσματα, όπου ο Παύλος Ορκόπουλος φτάνει πάντα με χαμόγελο και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συνηθίζει να τραγουδά. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, με τη σειρά του, δήλωσε συγκινημένος: «Το σόι σου έχει γίνει το σόι όλης της Ελλάδας. Ο κόσμος μας αγκάλιασε και μας έβαλε και πάλι στο σπίτι τους σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Το κλείσιμο ανήκει στους πιο μικρούς της παρέας, τον Σωτήρη Οδυσσέως (Βαγγελάκης) που ονειρεύεται να γίνει ηθοποιός και τον Άγγελο Καμμά (Σπυράκος) που εξομολογήθηκε την αδυναμία του στη γιαγιά Αλεξάνδρα.

Μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας, «Το σόι σου» αποδεικνύει πως το μυστικό δεν είναι μόνο στο καλογραμμένο σενάριο, αλλά στην αληθινή αγάπη και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που το απαρτίζουν. Καλές διακοπές στο «Σόι» μας, λοιπόν, και αναμένουμε τη συνέχεια!