Porto Leone: Τα νέα επεισόδια φέρνουν ανατροπές που θα αλλάξουν τη ροή της ιστορίας

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια θα είναι απρόβλεπτες και θα φέρουν ανατροπές που θα αλλάξουν τη ροή της ιστορίας! Ο Γρηγόρης εξομολογείται στην Αγγελική την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου, λίγο πριν τον πολυαναμενόμενο γάμο τους.

Τι ετοιμάζει η Αλεξάνδρα; Πώς θα ρεζιλέψει την οικογένεια Βούλγαρη; Και ποιες θα είναι οι συνέπειες και τα θύματα αυτών των αποκαλύψεων;

Μη χάσετε τη Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30 – Επεισόδιο 30

Η Αλεξάνδρα βρίσκει παλιές φωτογραφίες της Άντζελας και φροντίζει να φτιάξει αντίτυπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να την εκθέσει τη μέρα του γάμου, όμως μια φαινομενικά άσχετη ανάκριση πρόκειται να προδώσει κάποια από τα μυστικά της στον Γιάμαρη. Ο Βούλγαρης πείθει την Γαλήνη να κάνει μία προσπάθεια να τα βρει με την Αγγελική έτσι ώστε να κάνουν όλοι μαζί Πρωτοχρονιά, ενώ ο Ορέστης αφήνει ένα γράμμα στην Βούλα εξηγώντας της όλα όσα νιώθει για αυτήν. Οι άνθρωποι του Καπετανάκου δίνουν ένα μάθημα στον Ιορδάνη Αρχοντή, ενώ ο Γρηγόρης ανοίγει την καρδιά του στην Αγγελική και της εξομολογείται την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου.

Μη χάσετε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30 – Επεισόδιο 31

Πλήθος κόσμου καταφτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας για τον πολυανα?ενό?ενο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής. Η Αλεξάνδρα, αντικαθιστώντας τη μητέρα της, τη συνοδεύει ως τον γαμπρό, έχοντας στο νου της την εκτέλεση του σχεδίου της. Ο Γιάμαρης, μαθαίνοντας για τις ανατυπώσεις των φωτογραφιών της Άντζελας από τον προφυλακιστέο Παναγάκο, πηγαίνει στο γάμο θέλοντας ν’ ανακαλύψει τι ετοιμάζουν ο Στελάρας με την Αλεξάνδρα. Ο κόσμος μεταφέρεται αισίως στο γαμήλιο τραπέζι και η Αγγελική μαθαίνει ότι το πλάνο της Αλεξάνδρας θα εκτελεστεί ευθύς αμέσως. Όσο κι αν προσπαθεί να την μεταπείσει και να την κάνει να λυπηθεί τον Γρηγόρη, εκείνη αρνείται. Η ώρα της Αλεξάνδρας για την εκδίκηση της δολοφονίας του γιου της έφτασε. Το τρεμάμενο χέρι της σηκώνει τον σουγιά δείχνοντας προς τον Γρηγόρη. Οι Βουλγαραίοι ξεφτιλίζονται. Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο της. Εκτός από ένα πράγμα. Γι’ αυτό, θα φροντίσει ο Στράτος. Από ψηλά.

