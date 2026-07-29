Μουσικά Νέα 29.07.2026

Η Ariana Grande προσφέρει δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε όλη την ομάδα της περιοδείας της

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Η ποπ σταρ φροντίζει έμπρακτα το συνεργείο της περιοδείας της, παρέχοντας αποκλειστική στήριξη ψυχικής υγείας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande προσφέρει δωρεάν ψυχολογική στήριξη στην ομάδα της περιοδείας της μέσω του ιδρύματός της.
  • Το ίδρυμα συνεργάζεται με τον οργανισμό Backline για παροχή οικονομικής βοήθειας και πρόσβαση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
  • Παρέχονται ειδικά πακέτα φροντίδας και χρηματοδοτείται η 24ωρη γραμμή βοήθειας B-LINE για επαγγελματίες της μουσικής.
  • Το Brighter Days Ahead Foundation στηρίζει επίσης την LGBTQ+ κοινότητα και παρέχει βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Η Ariana Grande δείχνει έμπρακτα την αγάπη και τη φροντίδα της για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα της στη σκηνή και στα παρασκήνια. Το ίδρυμα της δημοφιλούς ποπ σταρ, Brighter Days Ahead Foundation, ένωσε τις δυνάμεις του με τον οργανισμό Backline, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη ψυχικής υγείας σε κάθε χορευτή, μουσικό και μέλος του συνεργείου της περιοδείας της, Eternal Sunshine Tour.

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https://www.instagram.com/arianagrande/

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει την παροχή ειδικών οικονομικών ενισχύσεων και τη σύνδεση των εργαζομένων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενώ ήδη έχουν μοιραστεί ειδικά πακέτα φροντίδας με προϊόντα χαλάρωσης, όπως αιθέριο έλαιο λεβάντας και αφεψήματα χαμομηλιού. Παράλληλα, το ίδρυμα χρηματοδοτεί διακριτικά τη γραμμή βοήθειας B-LINE, εξασφαλίζοντας 24ωρη ψυχολογική υποστήριξη αποκλειστικά για τους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας.

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Η έμπρακτη στήριξη στα παρασκήνια της περιοδείας

Η περιοδεία Eternal Sunshine, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, σηματοδοτεί την επιστροφή της τραγουδίστριας στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από επτά ολόκληρα χρόνια. Μέσα από τη συνεργασία με το Backline, η ομάδα της περιοδείας αποκτά πρόσβαση στο εξειδικευμένο πρόγραμμα Case Management, το οποίο φέρνει τους εργαζόμενους σε επαφή με θεραπευτές και συμβούλους ευεξίας.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η συνιδρύτρια του Backline, Hilary Gleason, τόνισε χαρακτηριστικά ότι, χάρη στη στήριξη του ιδρύματος της τραγουδίστριας, οι ανάγκες των ανθρώπων της μουσικής βιομηχανίας μπορούν πλέον να καλύπτονται με έναν πιο βιώσιμο και σταθερό τρόπο. Σημειώνεται μάλιστα ότι η ειδική γραμμή στήριξης B-LINE έχει ήδη εξυπηρετήσει εκατοντάδες ανθρώπους που αναζήτησαν επαγγελματική βοήθεια στα παρασκήνια των συναυλιών.

Το φιλανθρωπικό όραμα της Ariana Grande

Το Brighter Days Ahead Foundation δημιουργήθηκε με βασικό στόχο την προστασία και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, λειτουργώντας μέσα από τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες. Πέρα από τη φροντίδα των εργαζομένων στον χώρο του θεάματος και της μουσικής, το ίδρυμα στηρίζει ενεργά την LGBTQ+ κοινότητα και παρέχει άμεση βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ariana_grande
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ποπ σταρ συνεχίζει να συνδυάζει την καλλιτεχνική της επιτυχία με την κοινωνική προσφορά, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη των sold-out συναυλιών μπορεί να συνοδεύεται από πραγματική μέριμνα για τους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα στη σκηνή και το στούντιο.

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Ariana Grande ψυχική υγεία
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