Μουσικά Νέα 06.05.2026

Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η συνεργασία με την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, Dara Ekimova, κορυφώνει το EP άλμπουμ!
Mad.gr

Η Evangelia συνεχίζει ασταμάτητα να εξελίσσεται δημιουργικά και να εκπλήσσει το κοινό της, το οποίο την ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο της βήμα. Σήμερα, παρουσιάζει το ολοκληρωμένο της EP με τίτλο «Paréa: The Prelude», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα από τα πιο δυνατά της tracks.

evangelia

Το EP κορυφώνεται με τη σημερινή κυκλοφορία του «Paréa» σε βουλγαρική εκδοχή, σε συνεργασία με τη δημοφιλή pop star της Βουλγαρίας Dara Ekimova, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης βαλκανικής pop σκηνής, γνωστή για την ιδιαίτερη αισθητική και τη συναισθηματική της ερμηνεία.

@evangeliamusic balkan girls united @Dara Ekimova #balkan #greece #bulgeria #girls ♬ Hot & Sexy – Zara Larsson


Παράλληλα, η Evangelia δεν σταματά να διευρύνει τη δική της «Paréa», παρουσιάζοντας μία iconic συνεργασία με δύο αγαπημένα πρόσωπα από τον κόσμο της Eurovision. Στο πλευρό της βρίσκονται η εκκεντρική Miriana Conte, που εκπροσώπησε τη Μάλτα στη Eurovision 2025 με το «Serving» και ξεχώρισε ως ένα από τα fan favorites, καθώς και η Kiki, που διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Φινλανδίας για τον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Οι 3 καλλιτέχνιδες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα εντυπωσιακό visualizer, teaser του οποίου φιλοξενήθηκε αρχικά από το wiwibloggs, έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες της παγκόσμιας Eurovision κοινότητας.

Το «Paréa» συνεχίζει έτσι την επιτυχημένη του πορεία μέσα από διαφορετικές εκδοχές και δυνατές συνεργασίες, μετά και την ελληνική version με τη Λένα Ζευγαρά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα πολυδιάστατο και διεθνές pop project.

Το «Paréa: The Prelude» αποτελεί μια γεύση από το νέο δημιουργικό κεφάλαιο της Evangelia, η οποία αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Fantasia στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη και της Ρίας Ελληνίδου, καθώς συνεχίζει να χτίζει με συνέπεια τη διεθνή της ταυτότητα.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Evangelia.lnk.to/PAREAthePreludePR

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Evangelia parea
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

06.05.2026
Επόμενο
Μην παραγγείλεις! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μαγειρεύουν καλύτερα κι από delivery!

Μην παραγγείλεις! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μαγειρεύουν καλύτερα κι από delivery!

06.05.2026

Δες επίσης

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem
Videoclips

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

06.05.2026
Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό
Μουσική

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

06.05.2026
Eurovision 2026: Η Antigoni με το «JALLA» θυμίζει το θρυλικό «Fuego»
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Antigoni με το «JALLA» θυμίζει το θρυλικό «Fuego»

06.05.2026
Εκρηκτικό line-up συνεργασιών στο νέο άλμπουμ του Chris Brown
Μουσικά Νέα

Εκρηκτικό line-up συνεργασιών στο νέο άλμπουμ του Chris Brown

06.05.2026
Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Το απρόσμενο γεγονός που έγινε η αφορμή για την καριέρα της στη μουσική

06.05.2026
Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα
EUROVISION

Η λύρα της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision; Η σκέψη για την προσθήκη στο act του Ακύλα

06.05.2026
Στην τελική ευθεία για τη Eurovision o Akylas – Σήμερα το πρώτο teaser της ελληνικής συμμετοχής
EUROVISION

Στην τελική ευθεία για τη Eurovision o Akylas – Σήμερα το πρώτο teaser της ελληνικής συμμετοχής

06.05.2026
Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε στo Apple TV+ – Η αντίδρασή της στα social media

06.05.2026
Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026
EUROVISION

Η συγκίνηση της Αντιγόνης στην πρώτη επίσημη πρόβα της Κύπρου στη Eurovision 2026

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι