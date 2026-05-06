Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά

Η συνεργασία με την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, Dara Ekimova, κορυφώνει το EP άλμπουμ!

Η Evangelia συνεχίζει ασταμάτητα να εξελίσσεται δημιουργικά και να εκπλήσσει το κοινό της, το οποίο την ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο της βήμα. Σήμερα, παρουσιάζει το ολοκληρωμένο της EP με τίτλο «Paréa: The Prelude», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα από τα πιο δυνατά της tracks.

Το EP κορυφώνεται με τη σημερινή κυκλοφορία του «Paréa» σε βουλγαρική εκδοχή, σε συνεργασία με τη δημοφιλή pop star της Βουλγαρίας Dara Ekimova, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης βαλκανικής pop σκηνής, γνωστή για την ιδιαίτερη αισθητική και τη συναισθηματική της ερμηνεία.



Παράλληλα, η Evangelia δεν σταματά να διευρύνει τη δική της «Paréa», παρουσιάζοντας μία iconic συνεργασία με δύο αγαπημένα πρόσωπα από τον κόσμο της Eurovision. Στο πλευρό της βρίσκονται η εκκεντρική Miriana Conte, που εκπροσώπησε τη Μάλτα στη Eurovision 2025 με το «Serving» και ξεχώρισε ως ένα από τα fan favorites, καθώς και η Kiki, που διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Φινλανδίας για τον φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Οι 3 καλλιτέχνιδες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα εντυπωσιακό visualizer, teaser του οποίου φιλοξενήθηκε αρχικά από το wiwibloggs, έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες της παγκόσμιας Eurovision κοινότητας.

Το «Paréa» συνεχίζει έτσι την επιτυχημένη του πορεία μέσα από διαφορετικές εκδοχές και δυνατές συνεργασίες, μετά και την ελληνική version με τη Λένα Ζευγαρά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένα πολυδιάστατο και διεθνές pop project.

Το «Paréa: The Prelude» αποτελεί μια γεύση από το νέο δημιουργικό κεφάλαιο της Evangelia, η οποία αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Fantasia στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη και της Ρίας Ελληνίδου, καθώς συνεχίζει να χτίζει με συνέπεια τη διεθνή της ταυτότητα.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Evangelia.lnk.to/PAREAthePreludePR

