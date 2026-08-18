Μουσικά Νέα 18.08.2026

Σοβαρό ατύχημα με μηχανή για τον Yungblud – Συνεχίζει κανονικά την περιοδεία του

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Σοβαρό ατύχημα με μοτοσικλέτα για τον Yungblud, ο οποίος έσπασε το πόδι του αλλά επιβεβαιώνει κανονικά τις επερχόμενες συναυλίες του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Yungblud έσπασε το πόδι του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα στο Sturgis Motorcycle Rally.
  • Παρά τον τραυματισμό, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει κανονικά την περιοδεία του.
  • Μοιράστηκε την είδηση στο Instagram με χιούμορ, χρησιμοποιώντας το τραγούδι "I'm Still Standing".
  • Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του στην Πορτογαλία και το Βέλγιο θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο αγαπημένος rock star Yungblud βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη περιπέτεια, καθώς έσπασε το πόδι του έπειτα από ένα μικρό ατύχημα με μοτοσικλέτα. Παρά τον τραυματισμό του, ο καλλιτέχνης απέδειξε πως τίποτα δεν μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική και τη σκηνή.

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https://www.instagram.com/yungblud/

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο φημισμένο Sturgis Motorcycle Rally στη Νότια Ντακότα, ωστόσο ο ίδιος δεν έχασε ούτε στιγμή το χιούμορ ή την αποφασιστικότητά του. Με μια ανάρτηση που συνδύασε αυτοσαρκασμό και ανυπομονησία για τα επόμενα live, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχιση της περιοδείας του, προκαλώντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο.

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Η ανακοίνωση μέσω Instagram και η… εκκεντρική διάθεση

Ο 29χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε το ατύχημά του μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με το πόδι του σε γύψο ή νάρθηκα. Ως μουσική υπόκρουση επέλεξε εύστοχα το διαχρονικό κομμάτι «I’m Still Standing» του Elton John, αποδεικνύοντας το μοναδικό του στυλ και το πηγαίο χιούμορ του.

«Το πόδι έγινε χάλια. Συνεχίζω τα live. Συνεχίζω να στέκομαι (κατά κάποιον τρόπο)», έγραψε χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας το κοινό του.

yungblood_spasmeno_podi
https://www.instagram.com/yungblud/

Κλείνοντας το μήνυμά του, ξεκαθάρισε πως οι προσεχείς σταθμοί της περιοδείας του παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα, απευθύνοντας ειδικό χαιρετισμό στην Πορτογαλία και το Βέλγιο. Υποσχέθηκε πως έρχεται και ότι θα γίνει χαμός στις εμφανίσεις της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι λεπτομέρειες του ατυχήματος και η περιοδεία

Εκπρόσωπος του τραγουδιστή επιβεβαίωσε στο Billboard ότι ο τραυματισμός συνέβη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του ετήσιου Sturgis Motorcycle Rally στη Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια γιορτή για τους φίλους της μοτοσικλέτας που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 16 Αυγούστου.

Παρά την ατυχία, ο Yungblud είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα να χαλάσει την εκρηκτική του ενέργεια. Οι εμφανίσεις του στην Πορτογαλία και το Βέλγιο αφορούν τα φεστιβάλ Vilar de Mouros και Pukkelpop αντίστοιχα, όπου αναμένεται να δώσει το «παρών» τις επόμενες ημέρες.

Ο Yungblud κατά τη διάρκεια της περιοδείας Idols The World Tour.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο μουσικός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ του «Idols» (2025), αλλά και του «EP One More Time» σε συνεργασία με τους Aerosmith, το οποίο είχε φτάσει μέχρι το Νο. 9 του αμερικανικού Billboard 200 τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αν και μένει να φανεί αν το όρθιος θα είναι ο ακριβής ορισμός των επερχόμενων εμφανίσεών του, ένα είναι σίγουρο: ο Yungblud δεν σκοπεύει να χαμηλώσει την ένταση, υποσχόμενος στους φαν του το γνωστό, δυναμικό του σόου, ακόμα και με σπασμένο πόδι.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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YUNGBLUD ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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