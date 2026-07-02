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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

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Η Taylor Swift συνεχίζει να καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ στο Billboard με το νέο «The Tortured Poets Department»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στα charts του Billboard από το 2006.
  • Το άλμπουμ "The Tortured Poets Department" της χάρισε το 14ο Νο.1 στο Billboard 200, ισοφαρίζοντας τον Jay-Z.
  • Έχει επτά άλμπουμ με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα και ρεκόρ πωλήσεων βινυλίου.
  • Η Taylor Swift κατέχει πολλαπλά ρεκόρ στο Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένου του να καταλάβει ολόκληρο το Top 10 δύο φορές.
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Αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που έχει αλλάξει τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, αυτή είναι η Taylor Swift. Από το ντεμπούτο της το 2006 μέχρι και σήμερα, η pop superstar συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα charts του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία της μόνο τυχαία δεν είναι.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η εντυπωσιακή πορεία της ξεκίνησε με το πρώτο της single, «Tim McGraw», το οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Έκτοτε, κάθε νέο μουσικό της βήμα συνοδεύεται από ιστορικές επιδόσεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το άλμπουμ «The Tortured Poets Department».

Η «κόντρα» του Kirk Hammett των Metallica με τους fans της Taylor Swift

Ο νέος της δίσκος χάρισε στην Taylor Swift το 14ο No.1 άλμπουμ στο Billboard 200, επίδοση που την φέρνει ισόπαλη με τον Jay-Z ως τον solo καλλιτέχνη με τα περισσότερα άλμπουμ στην κορυφή του συγκεκριμένου chart.

taylor_swift
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, η ίδια διεύρυνε ακόμη περισσότερο ένα δικό της μοναδικό ρεκόρ, καθώς πλέον διαθέτει επτά άλμπουμ που έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία τους.

Η Taylor Swift, υποψήφια για 9 βραβεία στα iHeartRadio Music Awards 2026.
www.instagram.com/taylorswift/

Σαν να μην έφτανε αυτό, το «The Tortured Poets Department» σημείωσε και το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ρεκόρ πωλήσεων βινυλίου στη σύγχρονη εποχή, καταγράφοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στην καριέρα της.

Η Taylor Swift σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ End of an Era που προωθεί το κρασί Sancerre.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Billboard Hot 100, η Taylor Swift βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ όλων των γυναικών καλλιτεχνών στις συμμετοχές που έχουν βρεθεί στο Top 5, Top 10, Top 20, Top 40, αλλά και συνολικά στον αριθμό των τραγουδιών που έχουν καταφέρει να μπουν στο chart.

Η Taylor Swift με κιθάρα στη σκηνή, σε μια νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster.
www.instagram.com/taylorswift/

Ένα ακόμη επίτευγμα που παραμένει ακατάρριπτο είναι ότι η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα στην ιστορία που έχει καταφέρει να καταλάβει ταυτόχρονα ολόκληρο το Top 10 του Billboard Hot 100.

Η Taylor Swift σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/taylorswift

Μάλιστα, δεν το πέτυχε μόνο μία φορά, αλλά δύο, επιβεβαιώνοντας πως η κυριαρχία της στα παγκόσμια charts βρίσκεται σε εντελώς δικό της επίπεδο.

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Billboard Taylor Swift μουσική
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