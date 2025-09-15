Ο λόγος που η Sofia Vergara ακύρωσε τελευταία στιγμή την εμφάνισή της στα Emmy 2025

Η Sofia Vergara ακύρωσε τελευταία στιγμή την εμφάνισή της στα Emmy 2025, αφήνοντας τους θαυμαστές της έκπληκτους

Η Sofia Vergara, που ήταν προγραμματισμένο να παρουσιάσει τα 77α Emmy Awards, αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της την τελευταία στιγμή λόγω μιας ξαφνικής αλλεργικής αντίδρασης.

Η 53χρονη σταρ του Modern Family εξήγησε το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή το βράδυ (14 Σεπτεμβρίου), απολογούμενη στους θαυμαστές της.

«Δεν πήγα στα βραβεία Emmy, αλλά κατέληξα στα επείγοντα! Λυπάμαι πολύ που αναγκάστηκα να ακυρώσω! Υπέφερα από μια σοβαρή αλλεργία στα μάτια και τα συμπτώματα ξεκίνησαν λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο!», έγραψε η Vergara, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία που δείχνει το πρησμένο μάτι της.

Παρά την απουσία της, η βραδιά είχε τους δικούς της θριαμβευτές. H σειρά Adolescence σάρωσε με 6 βραβεία, με τον 15χρονο πρωταγωνιστή Owen Cooper να γίνεται ο νεότερος ηθοποιός που τιμάται από τον θεσμό των Emmy, σηματοδοτώντας μια αξέχαστη στιγμή για τη νεότερη γενιά της τηλεόρασης.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

