Οι ταινίες της εβδομάδας: Δράμα, τρόμος, φαντασία και κλασικά αριστουργήματα

Η κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στα cinema νέες παραγωγές και κορυφαίους δημιουργούς αλλά και διαχρονικά έργα που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη και αξίζει να δεις

Αυτή την εβδομάδα οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν με νέες προτάσεις για όλα τα γούστα. Από το βαρύ δράμα και τη φαντασία ως την τηλεοπτική νοσταλγία και την αναβίωση σπουδαίων κλασικών, τα cinema προσφέρουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Ο Joachim Trier επιστρέφει με τη νορβηγική ταινία «Συναισθηματική Αξία», μια ιστορία απώλειας και οικογενειακής επανασύνδεσης, ενώ ο Francis Lawrence φέρνει στη μεγάλη οθόνη το δυστοπικό μυθιστόρημα του Stephen King «Η Μακριά Πορεία», σε ένα θρίλερ όπου η επιβίωση εξαρτάται από μια εξοντωτική διαδρομή. Στον αντίποδα, το «Downton Abbey: The Grand Finale» γράφει το τελευταίο κεφάλαιο της αγαπημένης βρετανικής σειράς με δόσεις χιούμορ και δράματος, ενώ η Rebecca Lenkiewicz παρουσιάζει το «Καυτό Γάλα», μια ταινία που εξερευνά τις εύθραυστες ισορροπίες στη σχέση μητέρας και κόρης μέσα στο καλοκαιρινό φως της Αλμερίας.

Για τους φίλους της οικογενειακής φαντασίας, το «Sketch» αναμειγνύει ζωντανή δράση και ψηφιακό animation σε μια περιπέτεια που ζωντανεύει τις παιδικές μουτζούρες με ανατρεπτικό τρόπο, ενώ οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξανά δύο αριστουργήματα: το «Sans toit ni loi» της Agnès Varda, που επαναπροβάλλεται σε αποκατεστημένη κόπια, και την «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, την ταινία–σύμβολο του ελληνικού σινεμά με την αθάνατη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παρελθόντος μέχρι τις σύγχρονες παραγωγές που συνομιλούν με την οικογενειακή φαντασία και τον τρόμο, το κινηματογραφικό μενού της εβδομάδας υπόσχεται επιλογές για κάθε διάθεση.

Συναισθηματική Αξία

Μία ιστορία απώλειας

(«Sentimental Value») Δραματική ταινία, νορβηγικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Joachim Trier, με τους Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas κα.

Με λίγα λόγια… Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η Μακριά Πορεία

Δια χειρός Στίβεν Κινγκ

(«The Long Walk») Ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Francis Lawrence, με τους Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tattiawna Jones, Charlie Plummer, Mark Hamill κα.

Με λίγα λόγια… Βρισκόμαστε σε μια Αμερική, που βρίσκεται υπό την κυριαρχία ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Κάθε χρόνο διεξάγεται ένας «διαγωνισμός», όπου μια ομάδα νέων ανθρώπων εξαναγκάζεται σε μακρά και εξαντλητική πορεία από αδίστακτους στρατιώτες, μια πορεία που θα λήξει μόνο εάν μείνει ένας και μόνο ένας ζωντανός.

Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε

Πνευματώδης σαπουνόπερα

(«Downton Abbey: The Grand Finale») Κομεντί εποχής, βρετανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Simon Curtis, με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton κα.

Με λίγα λόγια… Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις…

Καυτό Γάλα

Μητέρα και κόρη σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας

(«Hot Milk») Δραματική ταινία, βρετανικής και ελληνικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Rebecca Lenkiewicz, με τους Emma Mackey, Fiona Shaw, Patsy Ferran, Yann Gael, Βαγγέλη Μουρίκη, Vincent Perez, Vicky Krieps κα.

Με λίγα λόγια… Μια μητέρα ταξιδεύει με την κόρη της στην ισπανική παραθαλάσσια πόλη Αλμερία, για να συμβουλευτούν έναν θεραπευτή σχετικά με τη μυστηριώδη ασθένεια της μητέρας. Εκεί η κόρη συναντά έναν άνθρωπο που θα της αλλάξει τη ζωή.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Τερατομουντζούρες

Όταν τα σχέδια ζωντανεύουν με ανατρεπτικό τρόπο

Η ταινία φαντασίας «Sketch» (ΗΠΑ, 2024) είναι μια οικογενειακή περιπέτεια που μπλέκει ζωντανή δράση και ψηφιακό animation σε μια ευρηματική, αλλά σχετικά ασφαλή συνταγή. Ο Seth Worley, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, επιλέγει να αφήσει στην άκρη τις πιο σκοτεινές προεκτάσεις της ιστορίας, προτιμώντας να τονίσει τη μαγεία της παιδικής φαντασίας.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από το ημερολόγιο ενός κοριτσιού, γεμάτο πρόχειρα σκίτσα και μουτζούρες, που καταλήγει σε μια αλλόκοτη λίμνη. Από εκείνη τη στιγμή, τα σχέδια ζωντανεύουν με τρόπο ανατρεπτικό, χαοτικό και ενίοτε επικίνδυνο, οδηγώντας τους ήρωες σε απρόσμενες καταστάσεις.

Η ταινία, η οποία προβάλλεται και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Με τους Tony Hale, Bianca Bell, Ku Lawrence κ.ά.

Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο

Το φιλμ-σταθμός της σπουδαίας Agnès Varda

Το 1985 η Agnès Varda παρουσίασε μια από τις πιο καθοριστικές ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το «Sans toit ni loi» («Χωρίς στέγη, χωρίς νόμο»), που τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και άλλα σημαντικά βραβεία. Πρόκειται για ένα φιλμ-σταθμό, το οποίο παντρεύει το σινεμά βεριτέ με ένα ευφάνταστο, απολύτως οργανικό μοντάζ, δημιουργώντας μια αφήγηση-παζλ που αξία της βρίσκεται όχι στην τελική λύση, αλλά στα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα.

Στην αρχή της ταινίας, το σώμα μιας νεαρής περιπλανώμενης γυναίκας βρίσκεται άψυχο σε ένα χαντάκι. Ποια ήταν όμως πραγματικά; Μέσα από τις αναμνήσεις και τις καταθέσεις όσων την συνάντησαν, στήνεται το πορτρέτο μιας ύπαρξης ελεύθερης, απρόσιτης και αινιγματικής, που αντανακλά τις αγωνίες και τις επιθυμίες των άλλων, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτεται πλήρως.

Η Agnès Varda παραδίδει ακόμη ένα αριστούργημα, σκληρό και ποιητικό μαζί, που παραμένει το ίδιο επίκαιρο και ανατρεπτικό τέσσερις δεκαετίες μετά. Στον κεντρικό ρόλο, η Sandrine Bonnaire δίνει μια ερμηνεία ζωής.

Ευδοκία

Αξεπέραστες ερμηνείες και μνημειώδης μουσική

Το 1971 ο Αλέξης Δαμιανός παρουσίασε την «Ευδοκία», μια ταινία που τάραξε τα νερά της εποχής. Αν και το καθεστώς της χούντας την απαξίωσε, με το πέρασμα του χρόνου απέκτησε τη θέση που της αξίζει και αγαπήθηκε από το κοινό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο παθιασμένος έρωτας ανάμεσα σε έναν λοχία και μια πόρνη, ένας δεσμός που δοκιμάζεται σκληρά από μια κοινωνία συντηρητική και εχθρική, που τελικά τους συνθλίβει. Η ταινία σφραγίστηκε από τις ερμηνείες της Μαρίας Βασιλείου και του Γιώργου Κουτούζη, αλλά και από την αξεπέραστη μουσική του Μάνου Λοΐζου, που χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη.

Η «Ευδοκία» επιστρέφει σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, έτοιμη να συστηθεί σε ένα νεότερο κοινό και να θυμίσει στους παλαιότερους γιατί θεωρείται μια από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.

Κεντρική φωτογραφία: Από την ταινία: Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε. www.imdb.com