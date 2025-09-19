Οι ταινίες της εβδομάδας: Margot Robbie, αριστουργηματική Λεωφόρος και μια φάλαινα στα cinema

Από τη μαγεία της φαντασίας μέχρι τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, οι ταινίες της εβδομάδας υπόσχονται συγκίνηση και ανατροπές

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στις αίθουσες ένα παζλ ιστοριών που καλύπτουν όλα τα είδη και όλα τα γούστα. Από το φαντασμαγορικό και ρομαντικό «A Big Bold Beautiful Journey» του Kogonada με τους Colin Farrell και Margot Robbie, μέχρι την κομεντί «Mi Amiga Eva» που μας ταξιδεύει στη Βαρκελώνη, το σινεμά δίνει χώρο σε νέες αφηγήσεις για την αγάπη και την προσωπική αναζήτηση. Την ίδια στιγμή, το θρίλερ «Relay» με τον Riz Ahmed και τη Lily James μάς βυθίζει στον κόσμο της διαφθοράς, ενώ η ισπανική–ιταλική «Una Ballena» εισάγει μια υποβλητική ιστορία με μαύρη φάλαινα και υπερφυσικές διαστάσεις. Η δράση κορυφώνεται με τον «Tin Soldier», όπου οι Robert De Niro και Jamie Foxx παίρνουν θέση σε μια ιστορία εκδίκησης, ενώ το animation «Extinction» αγγίζει το οικολογικό ζήτημα με ήρωες ένα παιδί–υπερήρωα και μια τίγρη. Για τους φίλους του τρόμου, ο «The Jester 2» αναβιώνει τον εφιάλτη του Χάλοουιν, και τέλος, το κλασικό «Sunset Blvd.» του Billy Wilder επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να μας θυμίσει τη διαχρονικότητα ενός πραγματικού αριστουργήματος. Ένα κινηματογραφικό μενού γεμάτο συγκινήσεις, για κάθε θεατή.

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια

(«A Big Bold Beautiful Journey») Ρομαντικό δράμα φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Kogonada, με τους Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge κα.

Με λίγα λόγια… Η Sarah και ο David είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου, και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα μεγάλο ρομαντικό ταξίδι αναζήτησης του εαυτού τους.

Έρωτας στη Βαρκελώνη

Στιλάτη σκηνοθετική ματιά

(«Mi Amiga Eva») Ρομαντική κομεντί, ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Cesc Gay, με τους Nora Navas, Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna, Marian Álvarez κα.

Με λίγα λόγια… Όσο βρίσκεται στη Ρώμη, η 50χρονη και παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια Eva συνειδητοποιεί την επιθυμία της να ερωτευτεί ξανά, και έτσι ξεκινά μια νέα ζωή…

Ο Μεσολαβητής

Θρίλερ στα όρια της παράνοιας

(«Relay») Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία David Mackenzie, με τους Riz Ahmed, Lily James, Sam Worthington, Willa Fitzgerald, Victor Garber κα.

Με λίγα λόγια… Ο Ash είναι ένας μυστικοπαθής «μεσάζων» που μεσολαβεί για πληρωμές εκ μέρους διεφθαρμένων εταιρειών. Η Sarah είναι μια πιθανή πελάτισσα που μπορεί να χρειάζεται την προστασία του. Για να μπορέσει όμως ο Ash να δεχτεί, πρέπει να παραβιάσει τους κανόνες του.

Μαύρη Φάλαινα

Υποβλητική ταινία

(«Una Ballena») Θρίλερ φαντασίας, ισπανικής και ιταλικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Pablo Hernando, με τους Ingrid García-Jonsson, Ramón Barea, Óscar Pastor κα.

Με λίγα λόγια… Η Ingrid, μία πληρωμένη χαρισματική δολοφόνος, χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περνά σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της, χωρίς να αφήνει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Μολυβένιος Στρατιώτης

Robert De Niro και Jamie Foxx σε πρώτο πλάνο

(«Tin Soldier») Περιπέτεια, αμερικάνικης και βρετανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Brad Furman, με τους Jamie Foxx, Robert De Niro, Scott Eastwood, Nora Arnezeder, John Leguizamo κα.

Με λίγα λόγια… Ένας πρώην κομάντο των ειδικών δυνάμεων αναζητά εκδίκηση από έναν αρχηγό αίρεσης, ο οποίος έχει διαφθείρει τους πρώην συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ένας πρώην στρατιώτης θα συμμαχήσει μαζί του για να διεισδύσουν στο φρούριό του.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης

Όλα για να σωθεί το δάσος

(«Extinction») Animation από το Ιράν και τον Hadi Mohammadian, για ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται «Παιδί Αστραπή» και μαζί με μία σπάνια τίγρη θέλει να σώσει το δάσος και τα άγρια ζώα. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές των Ζωή Κατσάτου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Βασίλη Παπαστάθη, Ακίνδυνου Γκίκα κα.

Ο Γελωτοποιός 2

Κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα

(«The Jester 2») Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Max έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα. Η σκηνοθεσία είναι του Colin Krawchuk.

Η Λεωφόρος της Δύσης

Απλά ένα αριστούργημα

(«Sunset Blvd.») Ο Billy Wilder έχει αφήσει ορισμένα από τα σημαντικότερα δράματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως «Το Τελευταίο Ατού», «Ο Θάλαμος Εξοντώσεως 17» και το θρίλερ μυστηρίου «Μάρτυς Κατηγορίας». Αυτό το φιλμ είναι όμως το απόλυτο αριστούργημά του. Η ταινία ήταν τολμηρή για την εποχή της (1950). Το φιλμ σταθμός για το αμερικάνικο σινεμά, φωτίζει τα παρασκήνια του Χόλιγουντ, το αδίστακτο πέρασμα του χρόνου, τη φθορά του αμερικάνικου ονείρου. Με πρωταγωνίστρια τη Gloria Swanson και δίπλα της τον William Holden, η ταινία ακροβατεί μοναδικά ανάμεσα στο γκροτέσκο και την αφοπλιστική συγκίνηση, στο δράμα και την οξεία σάτιρα. Μια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου ζει κλεισμένη στη βίλα της στη Λεωφόρο Sunset, μαζί με τον μπάτλερ της (Erich von Stroheim) και παγιδεύει έναν νεαρό άνεργο σεναριογράφο στην παραφροσύνη και στη φαντασίωσή της για τη μεγάλη επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα μετατρέπονται σε ένα πολυσυλλεκτικό καμβά ιστοριών. Ρομαντισμός, φαντασία και περιπέτεια συναντούν το ψυχολογικό θρίλερ και τον τρόμο, ενώ η επιστροφή ενός κλασικού αριστουργήματος υπενθυμίζει ότι το σινεμά είναι μια τέχνη που συνδέει γενιές. Από τη συγκίνηση της Cynthia Erivo και της Margot Robbie στη φανταστική περιπέτεια, μέχρι τη διαχρονικότητα της Gloria Swanson στο «Sunset Blvd.», οι επιλογές είναι πολλές και συναρπαστικές.

