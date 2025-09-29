Preppy is back: 5 τρόποι να το φέρεις στο 2025 χωρίς να μοιάζεις με schoolgirl

Αν υπάρχει ένα στιλ που διατηρεί πάντα μια θέση στο παγκόσμιο fashion σύμπαν, αυτό είναι το preppy. Γεννημένο στα αμερικανικά κολέγια του 20ού αιώνα και συνδεδεμένο με τα γήπεδα του πόλο, το preppy κατάφερε να περάσει μέσα στις δεκαετίες χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Από τα loafers και τα polo shirts που φόρεσαν πρώτοι οι φοιτητές μέχρι τις εμφανίσεις της Hailey Bieber και Rihanna, το στιλ αυτό παραμένει ταυτόχρονα κλασικό και σύγχρονο. Δεν είναι μόνο ζήτημα ρούχων, αλλά στάσης: συνδυάζει άνεση, κομψότητα και μια ανεπιτήδευτη φινέτσα που το καθιστούν διαχρονικό.

Στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, τα preppy vibes είναι εμφανή στους δρόμους. Blazers συνδυάζονται με sneakers, loafers βγαίνουν από τα γραφεία και καταλήγουν στους δρόμους, ενώ cardigan και chinos φοριούνται με την ίδια φυσικότητα σε αθλητικά γεγονότα ή casual κοκτέιλ. Η ουσία του preppy δεν βρίσκεται στην τιμή ή στην επωνυμία των ρούχων, αλλά στην ικανότητα να φαίνεσαι κομψός χωρίς προσπάθεια.

Η ιστορία και η εξέλιξη του preppy style

Η «βίβλος» του preppy, το «Official Preppy Handbook» της Lisa Birnbach, που κυκλοφόρησε το 1980, έθεσε τα θεμέλια για το πώς μπορεί κανείς να ενσαρκώσει την preppy ταυτότητα. Το preppy δεν απαιτεί τέλειες αναλογίες ούτε υπερβολική κομψότητα. Πρόκειται για πρακτικότητα, για ένα στιλ που μπορεί να σε συνοδεύσει από το πρωινό μάθημα μέχρι ένα αθλητικό γεγονός ή ένα βραδινό κοκτέιλ, χωρίς να δείχνεις ότι προσπαθείς υπερβολικά. Τηλεοπτικές επιρροές όπως το «Clueless», το «Legally Blonde» ή το «Gossip Girl» με τις Blair Waldorf και Serena Van Der Woodsen έκαναν το preppy εμβληματικό για τη γενιά των 2000s, όμως η πραγματική ουσία του στιλ είναι πιο απλή και ανεπιτήδευτη.

Η πρόσφατη ταινία «Saltburn» και οι επιδείξεις μεγάλων οίκων όπως η Miu Miu, η Louis Vuitton, η Coach και η Balenciaga απέδειξαν ότι το preppy μπορεί να συνδυαστεί με streetwear στοιχεία και να μεταμορφωθεί χωρίς να χάσει τη βασική του ταυτότητα. Από τα boat shoes στους δρόμους του Brooklyn μέχρι τα oversized πουκάμισα που επιστρέφουν στα catwalks, το preppy παραμένει σύγχρονο, προσαρμόζεται στις τάσεις και δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσεις χωρίς υπερβολές.

Το preppy σήμερα

Η δύναμη του preppy βρίσκεται στη διαχρονικότητά του. Δεν περιορίζεται πλέον σε ακριβά σχολεία ή κλειστές λέσχες. Όπως λέει η Birnbach, όσο πιο ακριβά αγοράζεις, τόσο λιγότερο preppy είσαι. Το στιλ αφορά κυρίως στάση, καλούς τρόπους και ανεπιτήδευτη γοητεία. Τα πουλόβερ που δένουν στους ώμους, τα chinos, οι ρίγες και το αργκάιλ επιστρέφουν δυναμικά, ενώ οι capsule συλλογές με λευκά πουκάμισα, καρό μοτίβα και κλασικές γραμμές υπόσχονται διαχρονική κομψότητα. Το preppy δεν είναι απλώς μόδα, είναι τρόπος να φορέσεις τα ρούχα σου με άνεση, στυλ και αυτοπεποίθηση, χωρίς να χάνεται ποτέ η γοητεία του.

