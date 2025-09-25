Στο φως η υπόθεση και το λαμπερό cast του πρώτου K-pop musical

Όταν το Hollywood συναντά τον παγκόσμιο πυρετό της K-pop, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον. Η Paramount Pictures και η Hybe America ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση του cast για τη νέα μουσικοδραματική ταινία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο τόσο για τον αμερικανικό κινηματογράφο όσο και για την κορεατική μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: Billboard Hot 100: Σαρώνει το Golden – Δες ποιοι αντιστέκονται στην K-pop στην καταιγίδα

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους προστίθενται εννέα νέοι καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα μεγάλα ονόματα της κορεατικής σκηνής Sung Jun («Ghost Mansion», «The Villainess»), Kang Sora («Strangers Again», «Endless Rain») και Hyongchol Lee («XO, Kitty»), αλλά και η τραγουδίστρια Ahin Lee, η Renata Vaca («Mal De Amores», «Midnight Family»), η νεαρή μουσικός και ηθοποιός Silia Kapsis, που έγινε γνωστή ως η μικρότερη ηλικιακά συμμετέχουσα στη Eurovision 2024 σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Aliyah Turner («Power Book III: Raising Kanan»), η Shana Kim («Love Me») και ο Jubi Park.

Ήδη είχαν ανακοινωθεί σημαντικά ονόματα όπως η Ji-young Yoo («Kpop Demon Hunters»), ο τραγουδοποιός Eric Nam («The Legend of Aang: The Last Airbender»), ο Yoo Ji-tae («Oldboy»), ο Tony Revolori («Spider-Man») και η Gia Kim («XO, Kitty»).

Η ταινία και το όραμα

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Benson Lee («Seoul Searching»), ενώ το σενάριο ανήκει στην Eileen Shim, βασισμένο σε προηγούμενες εκδοχές της Adele Lim («Crazy Rich Asians»), της Elyse Hollander και του ίδιου του Lee.

Η ιστορία ακολουθεί μια νεαρή Κορεατοαμερικανίδα, η οποία, κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς της, συμμετέχει σε τηλεοπτικό διαγωνισμό με στόχο να βρεθεί στο επόμενο μεγάλο γυναικείο συγκρότημα της K-pop. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο αμερικανικό στούντιο που πραγματοποιεί γυρίσματα εξ’ ολοκλήρου στη Νότια Κορέα, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ιστορικό.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Rosé είναι η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που λαμβάνει βραβείο στα MTV VMAs

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.