Tech News 13.03.2026

H Αντιγόνη Γιαννοπούλου στο MAD Forum 2026: «Δεν υπάρχει εκπαίδευση για την καθοδήγηση γονέων στα παιδιά για τα social media»

Η ψυχολόγος Αντιγόνη Γιαννοπούλου αναλύει στο MAD Forum 2026 πώς η κούραση των γονέων μετατρέπει τα κινητά σε «νταντάδες»
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην πρώτη ενότητα του MAD Forum 2026, «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», η ψυχολόγος Αντιγόνη Γιαννοπούλου έθεσε το ζήτημα της ψηφιακής χρήσης στη βάση του: την οικογένεια. Μεταφέροντας την εμπειρία της από την κλινική πρακτική, η κ. Γιαννοπούλου υπογράμμισε ότι η δυσκολία των εφήβων να θέσουν όρια είναι συχνά αντικατοπτρισμός της συμπεριφοράς των ίδιων των γονέων.

Η ψυχολόγος αναφέρθηκε στο φαινόμενο της «ψηφιακής νταντάς», όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως μέσο εκτόνωσης της κούρασης των γονέων. «Είμαστε κουρασμένοι, γυρίζουμε πίσω και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να ηρεμήσει λίγο το παιδί», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι ο βασικός πυλώνας για τη διαμόρφωση υγιών συνηθειών.

Αντιγόνη Γιαννοπούλου, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ο Παύλος Γερουλάνος στο MAD Forum 2026: «Τα social media γενικά έχουν γίνει ο μεγάλος εξισορροπιστής»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δύναμη του παραδείγματος. Σύμφωνα με την κ. Γιαννοπούλου, η απαίτηση για περιορισμό της χρήσης από τα παιδιά είναι αναποτελεσματική όταν οι ίδιοι οι ενήλικες αδυνατούν να αποχωριστούν τις συσκευές τους: «Όταν επιστρέφει ο γονιός και κάθεται να ξεκουραστεί με το κινητό του, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί “όχι εσύ να μην είσαι στο κινητό”».

Κλείνοντας, επεσήμανε το κενό εκπαίδευσης που υπάρχει όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους γονείς. Καθώς η τεχνολογία αναπτύχθηκε ταχύτατα, οι ενήλικες βρέθηκαν απροετοίμαστοι να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου στήριξης που θα ξεκινά από την αυτογνωσία της ίδιας της οικογένειας.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θέλω να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους»

Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

Αυστραλία: Παρά το μπλόκο οι έφηβοι κάνουν χρήση των social media

Ο Βασίλης Πανάγου στο MAD Forum 2026: «Η Gen Z εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο κοντά στην πολιτική επικοινωνία»

Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου στο MAD Forum 2026: «Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύτιμες»

Η Σοφία Παπαρσένη στο MAD Forum 2026: «Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αν θα δουλέψει μια απαγόρευση στο τεχνολογικό κομμάτι»

O Δημήτρης Αντωνίου στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και ξεκάθαρα να είναι κομμάτι της λύσης»

Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Ο Βασίλης Κουτσούμπας στο MAD Forum 2026: «Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια σειρά από θετικά για νέους ανθρώπους»

Η Dr. Νάνση Βέρρα στο MAD Forum 2026: «Το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό όταν δεν υπάρχει μια αυστηρή ρύθμιση»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί