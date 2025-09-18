Αντιδράσεις μετά την απόφαση του ΑBC να «κόψει» την εκπομπή του Jimmy Kimmel

Η απόφαση του ABC να «κόψει» την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Charlie Kirk, ανοίγει νέο γύρο αντιπαράθεσης γύρω από την ελευθερία του λόγου

Η αμερικανική late-night τηλεόραση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας. Ο Jimmy Kimmel, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της βραδινής ζώνης, φέρεται να είναι «απολύτως εξοργισμένος» με την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κοψει» την εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live». Η απόφαση ελήφθη καθώς ο γνωστός παρουσιαστής προέβη σε σχόλια για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Charlie Kirk. Η υπόθεση προκαλεί αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα όρια της ελευθερίας του λόγου στην αμερικανική τηλεόραση και ενδέχεται να οδηγήσει στη ρήξη του Jimmy Kimmel με το δίκτυο που τον φιλοξενεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι»

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Jimmy Kimmel εξετάζει ήδη τρόπους να λύσει το συμβόλαιό του με το ABC. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: «Ο Jimmy είναι εξοργισμένος με την απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του και δεν πρόκειται να το αφήσει να περάσει έτσι. Ψάχνει τρόπους για να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζει εμφάνιση στην εκπομπή του Stephen Colbert, ενώ συζητείται ακόμη και κοινή τους δράση απέναντι στον Donald Trump.

Η κριτική και το πολιτικό βάρος

Η διακοπή της εκπομπής ακολούθησε όταν ο Jimmy Kimmel μίλησε στον αέρα για τη δολοφονία του Charlie Kirk, που έπεσε νεκρός στις 10 Σεπτεμβρίου στο Utah Valley University. O Kimmel σχολίασε ότι η «MAGA gang» του Donald Trump επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δολοφονία. «Πέσαμε πολύ χαμηλά το Σαββατοκύριακο με τη MAGA gang να προσπαθεί να παρουσιάσει τον δράστη της δολοφονίας του Charlie Kirk σαν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ήταν», είπε ο Jimmy Kimmel live. Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε από την ηγεσία του ABC παραβίαση των ορίων της «πολιτικής ουδετερότητας» του δικτύου, γεγονός που οδήγησε στην επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής.

Πηγές κοντά στον παρουσιαστή, σύμφωνα με το pagesix αναφέρουν ότι ο Jimmy Kimmel δεν σκοπεύει να δώσει μόνος του τη μάχη. «Δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι, γιατί για εκείνον δεν είναι απλώς ζήτημα μιας εκπομπής, αλλά ζήτημα αρχής», τόνισε άτομο από το περιβάλλον του. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Jimmy Kimmel φέρεται διατεθειμένος να καλέσει φίλους και συνεργάτες του από το Χόλιγουντ να μποϊκοτάρουν παραγωγές του ABC, μεταξύ αυτών και το «The View», αν δεν επανέλθει η εκπομπή του.

Η αντίδραση του Donald Trump

Μετά την ανακοίνωση της αναστολής της εκπομπής του Jimmy Kimmel, ο Donald Trump πανηγύρισε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Καλά νέα για την Αμερική: το show του Jimmy Kimmel ακυρώθηκε. Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε» αναφέρει το Variety.

Η διαμάχη του Jimmy Kimmel με το ABC ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος και αγγίζει ζητήματα ελευθερίας του λόγου, πολιτικής πόλωσης και της σχέσης των ΜΜΕ με την εξουσία. Το αν ο Kimmel θα αποχωρήσει οριστικά από το δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ωστόσο είναι σαφές πως η αναστολή της εκπομπής του έχει ήδη ανοίξει έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην αμερικανική τηλεόραση και την πολιτική.

