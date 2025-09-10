Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για τον ρόλο της Ευανθίας

Οι αποκαλύψεις της ηθοποιού για τον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει στη νέα σειρά του Alpha

Στην νέα σειρά του ALPHA με τίτλο «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα απολαμβάνουμε από τη νέα σεζόν την Μαρία Τζομπανάκη, η οποία θα υποδυθεί την Ευανθία.

Η ηθοποιός, μετά τον ρόλο της στον Σασμό, αυτή τη φορά μετατρέπεται σε κακιά πεθερά, η οποία θέλει να χωρίσει τον γιο της από τη νύφη της. Η Ευανθία δεν εγκρίνει την Ιουλία για σύζυγο του γιου της Φωκά και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να τους χωρίσει.

«Είμαι η Ευανθία, η μητέρα του Φωκά και ό,τι κάνω, το κάνω για το καλό του παιδιού μου. Γιατί ο Φωκάς μου γεννήθηκε για μεγάλα επιτεύγματα. Καμιά φορά μπορεί να φανώ σκληρή, αλλά έτσι πρέπει. Δεν γίνεται να θάψει τη ζωή του δίπλα σε μια κοπέλα που δεν έχει λαμπρό μέλλον! Ξέρω ότι θα με κατηγορήσουν πολλοί, αλλά εγώ θα το κάνω», αναφέρει στο βίντεο που ανέβασε ο Alpha στο Instagram.

Η υπόθεση της σειράς

Η ζωή είναι σαν το ποτάμι που κυλάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Εύκολα σε παρασύρει και σε τραβάει όπου εκείνο πηγαίνει. Όπως ένα ποτάμι δε γυρίζει πίσω, έτσι κι εσείς, αν σας παρασύρει, δε θα μπορέσετε να γυρίσετε… να προσέχετε πάντα το ποτάμι… Μη σας παρασύρει…”.

Η Μελλισάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή μεγαλώνουν με τη μητέρα τους σ’ ένα χωριό στον Όλυμπο, δίπλα σ’ ένα ποτάμι. Αυτό που επιθυμούν και οι πέντε είναι να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από το πατρικό τους. Και θα το καταφέρουν! Η μοίρα θα τις στείλει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα.

