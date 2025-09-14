Τραυματισμός του Henry Cavill φρενάρει το Highlander

Ο Henry Cavill, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βρετανούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για το επερχόμενο remake του «Highlander». Ο τραυματισμός, του οποίου η φύση δεν έχει αποκαλυφθεί, ήταν αρκετός ώστε να οδηγήσει την Amazon MGM Studios στην απόφαση να μεταθέσει την έναρξη των γυρισμάτων για το 2026, καθυστερώντας έτσι ένα από τα πλέον αναμενόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ των επόμενων ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από έγκυρα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και το Deadline.

Το νέο «Highlander» αποτελεί επανεκκίνηση της εμβληματικής ταινίας φαντασίας και περιπέτειας του 1986, με πρωταγωνιστές τότε τους Christopher Lambert και Sean Connery. Την καρέκλα του σκηνοθέτη αναλαμβάνει ο Chad Stahelski, γνωστός για τη σειρά ταινιών «John Wick», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Michael Finch.

Το καστ συμπληρώνουν μεγάλα ονόματα, όπως ο Russell Crowe, ο Dave Bautista, η Marisa Abela, η Karen Gillan, ο Djimon Hounsou και ο Max Zhang. Η ιστορία παραμένει πιστή στην αρχική ιδέα: αθάνατοι πολεμιστές που μάχονται ανά τους αιώνες, με το γνωστό μότο «There can be only one» να καθορίζει τη μοίρα τους.

Η καθυστέρηση στην παραγωγή ίσως απογοητεύσει τους φανατικούς φίλους του franchise, όμως δεν μειώνει τον ενθουσιασμό γύρω από το εγχείρημα. Παράλληλα με το «Highlander», ο Henry Cavill έχει στο πρόγραμμά του και άλλα μεγάλα κινηματογραφικά σχέδια, όπως το «Enola Holmes 3», το «Voltron» του Rawson Marshall Thurber και το «In the Grey» του Guy Ritchie.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

