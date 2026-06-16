«Έχεις άστρο»: Τα 4 ζώδια που είναι κινούμενα «Red Flags»

Με μια ματιά Ο Σκορπιός αργεί να απαντήσει, με τη συμπεριφορά του να εξαρτάται από την εμπιστοσύνη.

Οι Δίδυμοι χαρακτηρίζονται από αναποφασιστικότητα, αλλάζοντας συχνά τις επιθυμίες τους.

Ο Τοξότης αποφεύγει τη σοβαρότητα και τους κανόνες, εξαφανιζόμενος όταν νιώθει πίεση.

Οι Ιχθύες, αν και ρομαντικοί, κλείνονται στον εαυτό τους απρόβλεπτα, χωρίς εξηγήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σύγχρονη ψυχολογία των σχέσεων έχει εισαγάγει για τα καλά στην καθημερινότητά μας τον όρο «red flags», όμως η αστρολογία φαίνεται πως είχε ανέκαθεν τις απαντήσεις για τις πιο προβληματικές συμπεριφορές στο φλερτ. Σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στην εκπομπή «Έχεις άστρο», η εξήγηση πίσω από αυτές τις ξαφνικές μεταπτώσεις δεν είναι τυχαία, αλλά βρίσκεται αποτυπωμένη στον αστρολογικό χάρτη.

Ο αστρολόγος Astrojason, μέσα από μια ενδελεχή χαρτογράφηση του ζωδιακού κύκλου, απομόνωσε τα τέσσερα ζώδια που παρουσιάζουν τις πιο έντονες «κόκκινες σημαίες» στις διαπροσωπικές σχέσεις.

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 15/6 – 21/6

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα προφίλ των τεσσάρων εκπροσώπων του ζωδιακού που, σύμφωνα με την εκπομπή, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, χαμηλές προσδοκίες και… περίσσεια υπομονή από την πλευρά των συντρόφων τους.

1. Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο των άκρων και αυτό φαίνεται από τα πρώτα κιόλας μηνύματα. Το πρώτο red flag; Αργεί χαρακτηριστικά να απαντήσει. Μπορεί να δεις το «διαβάστηκε» και να περάσουν ώρες (ή μέρες) μέχρι να στείλει. Η συμπεριφορά του εξαρτάται απόλυτα από ένα και μόνο πράγμα: την εμπιστοσύνη.

2. Δίδυμος

Οι Δίδυμοι είναι το ζώδιο που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις σταρ του σινεμά το πρωί και εντελώς ξένος το βράδυ. Το red flag εδώ δεν είναι η κακία, αλλά η απόλυτη αναποφασιστικότητα. Πολλές φορές δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει από τη ζωή του, από τη μέρα του, και προφανώς από τη σχέση σας. Σήμερα θέλει δέσμευση, αύριο θέλει ελευθερία, μεθαύριο απλά θέλει να μείνει μόνος του.

3. Τοξότης

Ο Τοξότης είναι η χαρά της ζωής, του φλερτ και της περιπέτειας. Όλα είναι υπέροχα, ρομαντικά και αυθόρμητα, μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουν τα «πρέπει». Το μεγάλο red flag του Τοξότη εμφανίζεται όταν η σχέση αρχίσει να σοβαρεύει και να αποκτά κανόνες. Άμα νιώσει έστω και στο ελάχιστο ότι η σχέση γίνεται υποχρέωση, τότε απλά «χαλάει το έργο». Η πίεση λειτουργεί πάνω του σαν κρυπτονίτης. Θα εξαφανιστεί πιο γρήγορα κι από την ανάδρομη Αφροδίτη, αφήνοντάς σε να αναρωτιέσαι τι πήγε λάθος.

4. Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι οι ρομαντικοί του ζωδιακού, αλλά ο Astrojason προειδοποιεί: είναι και οι πιο απρόβλεπτοι. Μαζί τους μπορεί να ζεις το απόλυτο παραμύθι, μια αγάπη βγαλμένη από ταινία, όπου όλα φαντάζουν ιδανικά. Και εκεί που πιστεύεις ότι ζείτε τον απόλυτο έρωτα, σκάει το red flag: ξαφνικά κλείνεται στον εαυτό του χωρίς να σου εξηγήσει απολύτως τίποτα. Χάνεται στον δικό του, φανταστικό κόσμο, κατεβάζει ρολά και σε αφήνει στο σκοτάδι να κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας για το τι έφταιξε.

Αν το φλερτ σου ανήκει σε ένα από αυτά τα τέσσερα ζώδια, μην πεις ότι δεν σε προειδοποιήσαμε. Ο Astrojason έδωσε τα extra tips, εσύ απλά δες αν αντέχεις τα… red flags τους!