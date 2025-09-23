Βανδή για Γερμανού: «Έχω πολύ σοβαρό θέμα μαζί σου…» – Ξέσπασε «κόντρα» μέσα από το Instagram

Το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια για την παρουσιάστρια

Για τη μεγάλη της πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται η Δέσποινα Βανδή, από την οποία ωστόσο θα απουσιάζει ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο εξηγεί τον λόγο που ο αγαπημένος της δεν θα μπορέσει να είναι παρών στην πρεμιέρα της.

Όπως ανέφερε, ο ηθοποιός θα είναι καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, κάτι που τον κρατά στην Αθήνα.

«Κοίταξε τώρα Ναταλία μου, έχω πολύ σοβαρό θέμα μαζί σου. Διότι εγώ την Παρασκευή έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, κι εσύ έχεις πρεμιέρα το Σάββατο. Φαντάσου ότι με νίκησες. Θα έρθει σε εσένα το Σάββατο ο υποφαινόμενος (σ.σ. δείχνει τον Βασίλη Μπισμπίκη). Χαλάλι σου κορίτσι μου, καλή πρεμιέρα», λέει χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή για την Ναταλία Γερμανού.

