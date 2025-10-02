Celeb News 02.10.2025

Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη στο Nashville δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, περπατώντας μαζί με την αδερφή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Nicole Kidman εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Keith Urban. Η ηθοποιός εντοπίστηκε σε χαλαρό περίπατο στο Nashville, συνοδευόμενη από την αδερφή της, Antonia Kidman. Η φυσική της στάση και η ήρεμη παρουσία της εξέπεμπαν δύναμη και ψυχραιμία, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Η ηθοποιός φορούσε μαύρα κολάν, γκρι ζακέτα με φερμουάρ, γκρι καπέλο μπέιζμπολ και μεγάλα γυαλιά ηλίου, συνδυάζοντας άνεση και στιλ. Η αδερφή της βρισκόταν συνεχώς δίπλα της, προσφέροντας στήριξη και συντροφιά κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους στον γάμο της Nicole Kidman και του Keith Urban

Η αίτηση διαζυγίου της Nicole Kidman κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Nashville, με την ασυμφωνία χαρακτήρων να αναφέρεται ως αιτία. Η σχέση με τον Keith Urban είχε ξεκινήσει το 2006 και οι δυο τους έχουν δύο κόρες, την Sunday Rose και την Faith Margaret. Η ηθοποιός είναι επίσης μητέρα δύο ενηλίκων παιδιών από τον πρώτο της γάμο με τον Tom Cruise.

Οι πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι η απόφαση για διαζύγιο ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι δρόμοι της Nicole και του Keith είχαν αρχίσει να χωρίζουν αρκετούς μήνες πριν. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το περασμένο καλοκαίρι, κατά την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου στο Nashville, λίγες μέρες πριν από την 19η επέτειο του γάμου τους. Η ηθοποιός είχε μοιραστεί τότε μια φωτογραφία τους στο Instagram, δείχνοντας την αγάπη της για τον σύντροφό της.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman – Keith Urban: Τα όρια που έθεσαν στην κόρη τους πριν μπει στον κόσμο της μόδας

