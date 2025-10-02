Nicole Kidman: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Keith Urban

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη στο Nashville δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, περπατώντας μαζί με την αδερφή της

Η Nicole Kidman εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Keith Urban. Η ηθοποιός εντοπίστηκε σε χαλαρό περίπατο στο Nashville, συνοδευόμενη από την αδερφή της, Antonia Kidman. Η φυσική της στάση και η ήρεμη παρουσία της εξέπεμπαν δύναμη και ψυχραιμία, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Η ηθοποιός φορούσε μαύρα κολάν, γκρι ζακέτα με φερμουάρ, γκρι καπέλο μπέιζμπολ και μεγάλα γυαλιά ηλίου, συνδυάζοντας άνεση και στιλ. Η αδερφή της βρισκόταν συνεχώς δίπλα της, προσφέροντας στήριξη και συντροφιά κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους στον γάμο της Nicole Kidman και του Keith Urban

Η αίτηση διαζυγίου της Nicole Kidman κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Nashville, με την ασυμφωνία χαρακτήρων να αναφέρεται ως αιτία. Η σχέση με τον Keith Urban είχε ξεκινήσει το 2006 και οι δυο τους έχουν δύο κόρες, την Sunday Rose και την Faith Margaret. Η ηθοποιός είναι επίσης μητέρα δύο ενηλίκων παιδιών από τον πρώτο της γάμο με τον Tom Cruise.

Nicole Kidman pictured for the first time since Keith Urban divorce… as friends share brutal new details of her ‘humiliation’ and why he finally ‘grew tired’ https://t.co/wsn9FjUvbc — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2025

Οι πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν ότι η απόφαση για διαζύγιο ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι δρόμοι της Nicole και του Keith είχαν αρχίσει να χωρίζουν αρκετούς μήνες πριν. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το περασμένο καλοκαίρι, κατά την παρακολούθηση αγώνα ποδοσφαίρου στο Nashville, λίγες μέρες πριν από την 19η επέτειο του γάμου τους. Η ηθοποιός είχε μοιραστεί τότε μια φωτογραφία τους στο Instagram, δείχνοντας την αγάπη της για τον σύντροφό της.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman – Keith Urban: Τα όρια που έθεσαν στην κόρη τους πριν μπει στον κόσμο της μόδας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.