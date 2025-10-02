Τζένη Θεωνά: Γεννάει από μέρα σε μέρα – Οι φωτογραφίες με τον Αναστασιάδη και τον γιο τους

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους διανύει η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης μιας και μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Μάλιστα, η ηθοποιός, που διανύει τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram 2 τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες, όπου την βλέπουμε να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα, στο πλευρό του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη, και του γιου τους.

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Υποδέχτηκε τον μήνα των γενεθλίων της με ένα εντελώς διαφορετικό look

«Οκτώβρης. Στον μήνα μας». Καλό Μήνα σε όλους! Ό,τι περιμένετε εύχομαι να πραγματοποιηθεί με τον πιο μαγικό τρόπο…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τζένη Θεωνά, η οποία δεν κρύβει τη χαρά και την ανυπομονησία της για το νέο μέλος που θα έρθει στη ζωή τους.

Διάβασε επίσης: Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιλόχειο κατάθλιψη (video)