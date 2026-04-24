Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral

Η Dua Lipa αφήνει για λίγο πίσω της τα λαμπερά stages και τις fashion εμφανίσεις και επιλέγει να χαθεί στη φύση, σε ένα ταξίδι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Κάθε της βήμα στη Νότια Αφρική μετατρέπεται σε εμπειρία, κάθε εικόνα σε στιγμιότυπο που γίνεται αμέσως viral. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και η πρόσφατη απόδρασή της, όπου μαζί με τον σύντροφό της Callum Turner έζησαν ένα σαφάρι που θυμίζει σκηνές από ντοκιμαντέρ. Αν την έχεις συνηθίσει σε pop σκηνές και fashion στιγμές, αυτή τη φορά τη βλέπεις σε ένα διαφορετικό πλαίσιο – πιο γήινο, πιο αυθεντικό και σίγουρα αξέχαστο.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner επέλεξαν τη Νότια Αφρική για μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ταξίδια διακοπών. Ο προορισμός τους ήταν το εμβληματικό Kruger National Park, καθώς και το πολυτελές Sabi Sands Game Reserve, δύο τοποθεσίες γνωστές για την εντυπωσιακή άγρια ζωή και το μοναδικό φυσικό τοπίο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσα από το Instagram μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο που αποτυπώνουν την εμπειρία του σαφάρι. Ανάμεσα σε στιγμιότυπα με λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες και μπαμπουίνους, η ίδια δείχνει εμφανώς ενθουσιασμένη, ζώντας κάτι που – όπως η ίδια περιγράφει – δύσκολα χωρά σε λέξεις.

Με χαρακτηριστική δόση χιούμορ, η Dua Lipa έγραψε: «David Attenborough eat your heart out!!!!!», αναφερόμενη στον θρυλικό φυσιοδίφη David Attenborough. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα από τα πιο απίστευτα ταξίδια της ζωής της, τονίζοντας πόσο έντονα την εντυπωσίασε η επαφή με τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι εικόνες που δημοσίευσε δείχνουν το ζευγάρι να απολαμβάνει σαφάρι με τζιπ, με φόντο τα αφρικανικά ηλιοβασιλέματα και τη χαρακτηριστική «χρυσή ώρα» που αναδεικνύει τη φύση με σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο. Δεν λείπουν και τα πιο προσωπικά στιγμιότυπα, με τη Dua Lipa και τον Callum Turner να ποζάρουν χαλαροί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σημαντικό στοιχείο της εμφάνισής της ήταν και το στιλ. Η τραγουδίστρια επέλεξε outfits προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σαφάρι, με γήινες αποχρώσεις, πρακτικά layers αλλά και διακριτικές designer πινελιές, διατηρώντας το χαρακτηριστικό fashion προφίλ της ακόμη και μέσα στην άγρια φύση.

