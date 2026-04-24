«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μοιράζεται με ειλικρίνεια τη διαχείριση της διπολικής διαταραχής και τον ρόλο της αυτογνωσίας στη σταθερότητά της

Όταν η Kehlani μιλά για την προσωπική της πορεία με τη διπολική διαταραχή, δεν το κάνει με όρους εντυπωσιασμού, αλλά με μια ωμή και συνειδητή ειλικρίνεια που σπάνια συναντάς στη μουσική βιομηχανία. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα άνοιξε τη συζήτηση γύρω από τη ψυχική υγεία, περιγράφοντας όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και τη συνεχή ευθύνη που τη συνοδεύει στην καθημερινότητά της.

Η ίδια εξήγησε ότι η διάγνωση δεν ήρθε απλώς ως μια «ετικέτα», αλλά ως ένα σημείο κατανόησης που της έδωσε καθαρότητα, μαζί όμως με την ανάγκη για δομή, πειθαρχία και συνεχή παρακολούθηση του εαυτού της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως περιγράφει, έχει χτίσει κάτι που αποκαλεί «tool belt» ψυχικής υγείας, ένα σύνολο εργαλείων που τη βοηθούν να αναγνωρίζει συναισθήματα, triggers και συμπεριφορικά μοτίβα.

Η Kehlani αναφέρεται στη σημασία της φαρμακευτικής αγωγής, της θεραπείας και της συνεχούς αυτοπαρατήρησης ως βασικά στοιχεία σταθερότητας. Περιγράφει την ψυχική υγεία όχι ως μια στατική κατάσταση, αλλά ως μια καθημερινή διαδικασία διαχείρισης και επίγνωσης. Το «tool belt» που έχει δημιουργήσει λειτουργεί ως πρακτικό πλαίσιο για να αναγνωρίζει έγκαιρα αλλαγές στη διάθεσή της.

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της συνέντευξης είναι η περιγραφή του τρόπου που προετοιμάζει τους ανθρώπους γύρω της για πιθανές κρίσεις. Όταν εμφανίζονται σημάδια όπως αϋπνία, απώλεια όρεξης ή ταχύς λόγος, η ίδια έχει ξεκάθαρο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η φράση «Call my psychiatrist. I’m in crisis» λειτουργεί ως άμεση οδηγία προς το περιβάλλον της για γρήγορη και ουσιαστική παρέμβαση.

Η δημόσια τοποθέτησή της συμβάλλει στη μείωση του στίγματος γύρω από τη διπολική διαταραχή και την ψυχική υγεία γενικότερα. Η ειλικρίνειά της δημιουργεί χώρο για πιο ανοιχτές συζητήσεις γύρω από την ευθύνη, την πρόληψη και τη φροντίδα. Αντί να κρύβει τις δυσκολίες της, επιλέγει να τις εντάξει σε ένα πλαίσιο διαχείρισης και επίγνωσης, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα.

