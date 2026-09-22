Celeb News 22.09.2026

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi γιορτάζουν 2 χρόνια γάμου με νέα οικογενειακή φωτογραφία

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Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi γιορτάζουν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους αποκαλύπτοντας μια τρυφερή φωτογραφία με τα δύο τους παιδιά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi γιόρτασαν 2 χρόνια γάμου με αναρτήσεις στα social media.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε νέα οικογενειακή φωτογραφία με δύο βρέφη.
  • Η οικογένεια του ζευγαριού μεγάλωσε πρόσφατα με δεύτερο παιδί μέσω υιοθεσίας.
  • Το 2025 είχαν ανακοινώσει την υιοθεσία της πρώτης τους κόρης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γνωστή ηθοποιός Millie Bobby Brown και ο σύζυγός της, Jake Bongiovi, γιόρτασαν τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον γάμο τους με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε αρχικά υπό άκρα μυστικότητα τον Μάιο του 2024 και αργότερα γιόρτασε το γεγονός σε μια ρομαντική τελετή στην Ιταλία, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την κοινή τους πορεία, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις νέες προσθήκες στην οικογένειά τους.

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https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Με αφορμή την επέτειό τους, η πρωταγωνίστρια του Stranger Things δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τους κήπους της Villa Cetinale στην Ιταλία, τον τόπο του γάμου τους, όπου οι δυο τους ποζάρουν με πλάτη στον φακό, κρατώντας στην αγκαλιά τους δύο βρέφη. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η 22χρονη ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της στον 24χρονο σύζυγό της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «2 χρόνια παντρεμένοι. Ω, πόσο έχεις αλλάξει τη ζωή μου, Τζέι. Σαγαπώ πάρα πολύ!». Στο ίδιο ποστ περιλαμβανόταν και ένα video όπου το ζευγάρι χορεύει και ανταλλάσσει φιλιά. Από την πλευρά του, ο Jake Bongiovi γιόρτασε την επέτειο δημοσιεύοντας ένα χιουμοριστικό βίντεο-μοντάζ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «2 χρόνια κυρία Μ., πάμε!».

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Η οικογένεια του ζευγαριού έχει μεγαλώσει πρόσφατα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2025 είχαν ανακοινώσει ξαφνικά στους θαυμαστές τους τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, μιας κόρης, επίσης μέσω υιοθεσίας. Η ίδια η ηθοποιός είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι η υιοθεσία αποτελούσε όνειρο ζωής από τα παιδικά της χρόνια, τονίζοντας παράλληλα την πρόθεσή της να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά στο μέλλον.

Λίγες ημέρες πριν από την επέτειό τους, η Millie Bobby Brown είχε δώσει μια πρώτη γεύση από τη διευρυμένη οικογένειά τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τα παιδιά τους, μεταξύ των οποίων και ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου το νεογέννητο αγοράκι τους κρατά το δάχτυλο του πατέρα του.

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Jake Bongiovi Millie Bobby Brown Επέτειος γάμου
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