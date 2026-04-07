Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Super Mario Galaxy» φέρνει στο προσκήνιο μια έκπληξη που οι φανατικοί των Nintendo θα λατρέψουν: ο Glen Powell αναλαμβάνει να δώσει φωνή στον Fox McCloud, τον θρυλικό πιλότο του «Star Fox», ο οποίος πλέον εντάσσεται στο σύμπαν των Mario Bros. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο Powell στο Instagram, ενώ οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν όχι μόνο το γνωστό δίδυμο Mario και Luigi με τις φωνές των Chris Pratt και Charlie Day, αλλά και την επιστροφή αγαπημένων χαρακτήρων όπως η Anya Taylor-Joy ως Princess Peach, ο Jack Black ως Bowser και ο Keegan-Michael Key ως Toad. Επιπλέον, το καστ εμπλουτίζεται με τον Donald Glover ως Yoshi, τον Benny Safdie ως Bowser Jr. και την Brie Larson ως Rosalina, δημιουργώντας μια φαντασμαγορική συνάντηση χαρακτήρων από τα πιο διάσημα παιχνίδια της Nintendo.

Το «The Super Mario Galaxy Movie» είναι γεμάτο αναφορές και εκπλήξεις

Η προσθήκη του Fox McCloud αποτελεί έκπληξη, αλλά οι παρατηρητικοί θαυμαστές είχαν εντοπίσει ήδη τον χαρακτήρα σε πρόσφατο τρέιλερ της ταινίας. Ο Fox, γνωστός για τις περιπέτειές του στα παιχνίδια «Star Fox» και για τη συμμετοχή του σε κάθε έκδοση του «Super Smash Bros.», φέρνει μια νέα διάσταση στην ταινία, ενώ η παρουσία άλλων crossover χαρακτήρων όπως τα Pikmin και ο R.O.B. δημιουργεί μια εμπλουτισμένη εμπειρία για το κοινό που αγαπά τα παιχνίδια της Nintendo. Ο Glen Powell, γνωστός από το «Top Gun: Maverick» και άλλες πρόσφατες επιτυχίες, φαίνεται ιδανικός για να ενσαρκώσει τον πιλότο που αγαπήθηκε για τις ικανότητες και το θάρρος του, φέρνοντας την ενέργεια και τη γοητεία που απαιτεί ο χαρακτήρας.

Με την ταινία να συνδυάζει κλασικούς χαρακτήρες, νέες προσθήκες και πρωτοποριακά στοιχεία animation, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στον κόσμο της Nintendo. Η κινηματογραφική μεταφορά του «Super Mario Galaxy» υπόσχεται όχι μόνο περιπέτεια και δράση, αλλά και μια γιορτή για τους θαυμαστές κάθε ηλικίας, με προσεκτικά επιλεγμένο καστ, λεπτομερή χαρακτήρα σχεδιασμό και πλούσιο animation που αποτυπώνει την μαγεία των παιχνιδιών στην οθόνη.

Η Cristin Milioti και ο Glen Powell σε κωμωδία του Judd Apatow