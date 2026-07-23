Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 23.07.2026

Οικογένεια Jolie-Pitt: Γιατί τα 4 παιδιά τους θέλουν να αφήσουν πίσω το επώνυμο «Pitt»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt ξανά στο επίκεντρο - Η απόφαση των παιδιών τους να αλλάξουν επώνυμο που συζητά όλο το Hollywood
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Τέσσερα παιδιά της Angelina Jolie και του Brad Pitt ζήτησαν νομικά να αφαιρεθεί το επώνυμο «Pitt».
  • Η αίτηση της Shiloh έχει ήδη εγκριθεί, ενώ για τους άλλους τρεις οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.
  • Η αλλαγή επωνύμου αποτελεί προσωπική επιλογή των παιδιών τους.
  • Η κίνηση αυτή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας, ανεξάρτητα από τους γονείς τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογένεια της Angelina Jolie και του Brad Pitt βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια νέα κινηματογραφική εμφάνιση, αλλά για μια προσωπική απόφαση που αφορά την ταυτότητα και το μέλλον των παιδιών τους. Τέσσερα από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν καταθέσει αιτήματα ώστε να αφαιρεθεί νομικά το επώνυμο «Pitt» από τα ονόματά τους, μια κίνηση που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς.

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt περπατούν στο κόκκινο χαλί, με φόντο τους παπαράτσι, στο πλαίσιο της διαμάχης για τη γαλλική έπαυλη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ, όμως μετά τον χωρισμό τους η οικογενειακή τους ζωή βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο. Τώρα, τα παιδιά τους φαίνεται πως επιλέγουν να χαράξουν τον δικό τους δρόμο, παίρνοντας αποφάσεις που σχετίζονται με το πώς θέλουν να παρουσιάζονται και να αναγνωρίζονται στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα τέσσερα παιδιά – Maddox, Zahara, Shiloh και Vivienne – έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες για να αλλάξουν το επώνυμό τους. Η αίτηση της Shiloh έχει ήδη εγκριθεί το 2024, ενώ οι διαδικασίες για τους Maddox, Zahara και Vivienne δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η απόφαση για μια νομική αλλαγή ονόματος αποτελεί μια σημαντική προσωπική επιλογή και, ειδικά όταν αφορά παιδιά δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον κόσμο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Η Angelina Jolie, μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο Hollywood, ποζάρει με το χαρακτηριστικό της στυλ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα παιδιά της Angelina Jolie και του Brad Pitt έχουν μεγαλώσει μακριά από μια συνηθισμένη ζωή, καθώς από μικρή ηλικία βρέθηκαν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρότι η οικογένεια έχει προσπαθήσει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, οι εξελίξεις γύρω από το διαζύγιο των γονιών τους έχουν συχνά απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Η επιλογή να αφαιρέσουν το «Pitt» από το επώνυμό τους φαίνεται να αποτελεί για τα ίδια έναν τρόπο να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα, ανεξάρτητα από τη φήμη των γονιών τους.

Διάβασε επίσης: Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANGELINA JOLIE Brad Pitt
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Oh mother»: Το πιο προσωπικό τραγούδι του Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε

«Oh mother»: Το πιο προσωπικό τραγούδι του Sam Smith μόλις κυκλοφόρησε

23.07.2026
Επόμενο
Jennifer Garner: Ποιο παρατσούκλι της έδωσαν τα παιδιά της και γιατί το λατρεύει;

Jennifer Garner: Ποιο παρατσούκλι της έδωσαν τα παιδιά της και γιατί το λατρεύει;

23.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Jennifer Garner: Ποιο παρατσούκλι της έδωσαν τα παιδιά της και γιατί το λατρεύει;
Celeb News

Jennifer Garner: Ποιο παρατσούκλι της έδωσαν τα παιδιά της και γιατί το λατρεύει;

23.07.2026
Η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο με το πιο chic μπικίνι του φετινού καλοκαιριού
Celeb News

Η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο με το πιο chic μπικίνι του φετινού καλοκαιριού

23.07.2026
«Another perfect night in Greece»: Η Sofia Vergara συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο
Celeb News

«Another perfect night in Greece»: Η Sofia Vergara συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο

23.07.2026
Από την ακρίδα στη χρυσόμυγα: Το νέο απρόοπτο στη σκηνή με τη Θάλεια Ματίκα που έγινε viral
Celeb News

Από την ακρίδα στη χρυσόμυγα: Το νέο απρόοπτο στη σκηνή με τη Θάλεια Ματίκα που έγινε viral

23.07.2026
Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 και ο Benny Blanco έκανε το πιο cute post
Celeb News

Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 και ο Benny Blanco έκανε το πιο cute post

23.07.2026
Συγκίνηση για τον Δημήτρη Κοργιαλά και τη Φωτεινή Ψυχίδου – Βάφτισαν τον 9 χρονο γιο τους
Celeb News

Συγκίνηση για τον Δημήτρη Κοργιαλά και τη Φωτεινή Ψυχίδου – Βάφτισαν τον 9 χρονο γιο τους

23.07.2026
Από παιδί σε διάδοχος: Ο Prince George έκλεισε τα 13 και το νέο του look συζητιέται παντού
Celeb News

Από παιδί σε διάδοχος: Ο Prince George έκλεισε τα 13 και το νέο του look συζητιέται παντού

23.07.2026
H Zendaya δέχτηκε πρόταση γάμου και η απάντησή της κάνει το γύρο του διαδικτύου
Celeb News

H Zendaya δέχτηκε πρόταση γάμου και η απάντησή της κάνει το γύρο του διαδικτύου

23.07.2026
Ο Νικηφόρος μάς έδειξε το πιο δροσερό spot της Ελλάδας και είμαστε ήδη εκεί
Celeb News

Ο Νικηφόρος μάς έδειξε το πιο δροσερό spot της Ελλάδας και είμαστε ήδη εκεί

23.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς