Οικογένεια Jolie-Pitt: Γιατί τα 4 παιδιά τους θέλουν να αφήσουν πίσω το επώνυμο «Pitt»

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt ξανά στο επίκεντρο - Η απόφαση των παιδιών τους να αλλάξουν επώνυμο που συζητά όλο το Hollywood

Με μια ματιά Τέσσερα παιδιά της Angelina Jolie και του Brad Pitt ζήτησαν νομικά να αφαιρεθεί το επώνυμο «Pitt».

Η αίτηση της Shiloh έχει ήδη εγκριθεί, ενώ για τους άλλους τρεις οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η αλλαγή επωνύμου αποτελεί προσωπική επιλογή των παιδιών τους.

Η κίνηση αυτή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της δικής τους ταυτότητας, ανεξάρτητα από τους γονείς τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η οικογένεια της Angelina Jolie και του Brad Pitt βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια νέα κινηματογραφική εμφάνιση, αλλά για μια προσωπική απόφαση που αφορά την ταυτότητα και το μέλλον των παιδιών τους. Τέσσερα από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν καταθέσει αιτήματα ώστε να αφαιρεθεί νομικά το επώνυμο «Pitt» από τα ονόματά τους, μια κίνηση που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς.

Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ, όμως μετά τον χωρισμό τους η οικογενειακή τους ζωή βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο. Τώρα, τα παιδιά τους φαίνεται πως επιλέγουν να χαράξουν τον δικό τους δρόμο, παίρνοντας αποφάσεις που σχετίζονται με το πώς θέλουν να παρουσιάζονται και να αναγνωρίζονται στο μέλλον.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα τέσσερα παιδιά – Maddox, Zahara, Shiloh και Vivienne – έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες για να αλλάξουν το επώνυμό τους. Η αίτηση της Shiloh έχει ήδη εγκριθεί το 2024, ενώ οι διαδικασίες για τους Maddox, Zahara και Vivienne δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η απόφαση για μια νομική αλλαγή ονόματος αποτελεί μια σημαντική προσωπική επιλογή και, ειδικά όταν αφορά παιδιά δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον κόσμο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Τα παιδιά της Angelina Jolie και του Brad Pitt έχουν μεγαλώσει μακριά από μια συνηθισμένη ζωή, καθώς από μικρή ηλικία βρέθηκαν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρότι η οικογένεια έχει προσπαθήσει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, οι εξελίξεις γύρω από το διαζύγιο των γονιών τους έχουν συχνά απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Η επιλογή να αφαιρέσουν το «Pitt» από το επώνυμό τους φαίνεται να αποτελεί για τα ίδια έναν τρόπο να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα, ανεξάρτητα από τη φήμη των γονιών τους.

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