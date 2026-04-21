Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του δεύτερου παιδιού του

Ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε ότι η βάφτιση του γιου του θα πραγματοποιηθεί σύντομα και θα έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα

Την επικείμενη βάφτιση του δεύτερου παιδιού του επιβεβαίωσε ο Πάνος Μουζουράκης, αποκαλύπτοντας ότι το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα και πιθανότατα εκτός Αθηνών. Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», δίνοντας τις πρώτες λεπτομέρειες για το οικογενειακό γεγονός.

Όπως ανέφερε, η βάφτιση του γιου του με τη Μαριλού Κοζάρη θα γίνει γύρω στα μέσα Μαΐου, κοντά στα γενέθλια του παιδιού. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο προγραμματισμός παραμένει ευέλικτος, αφήνοντας αρκετές αποφάσεις στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με όσα είπε, το μυστήριο θα έχει τρεις νονούς, ενώ μία από αυτούς θα είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ο καλλιτέχνης σχολίασε με χιούμορ ότι η επιλογή έγινε ώστε «να λαδωθεί καλά» το παιδί, όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά την προβολή των δηλώσεων, στην εκπομπή έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο η βάφτιση να πραγματοποιηθεί στην Αίγινα, όπου η οικογένεια της Μαριλού Κοζάρη διαθέτει εξοχική κατοικία. Στο ίδιο νησί είχε γίνει και ο γάμος του ζευγαριού τον Μάιο του 2023.





Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κοζάρη έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο καλλιτέχνης είχε αναφερθεί και στη νέα καθημερινότητα με δύο παιδιά, επισημαίνοντας τις αλλαγές στη φροντίδα και την προσοχή που απαιτείται στην οικογένεια.

Παράλληλα, έχει μιλήσει και για τα ονόματα των παιδιών, τα οποία έχουν δοθεί με οικογενειακά κριτήρια, τιμώντας πρόσωπα από τις δύο πλευρές.

