Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Πίσω από αγαπημένα ελληνικά κομμάτια, κρύβονται ξένες μελωδίες που ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να αλλάξουν μορφή και να αποκτήσουν νέα ζωή

Η μουσική δεν έχει σύνορα. Εδώ και δεκαετίες, ξένες μελωδίες περνούν τα σύνορα, βρίσκουν νέους στίχους, αποκτούν νέο χρώμα και ξαναγεννιούνται σε άλλη γλώσσα και πολλές φορές, γίνονται πιο γνωστές και αγαπητές απ’ ό,τι ήταν στο αρχικό τους πλαίσιο. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της διασκευής ξένων τραγουδιών έχει μακρά ιστορία. Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, μέχρι τις μέρες μας, πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν επιλέξει να ντύσουν διεθνείς επιτυχίες με ελληνικούς στίχους, χαρίζοντάς τους μια νέα ζωή και μερικές φορές, ένα τελείως διαφορετικό νόημα.

Ας δούμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – «Πάμε Χαβάη»

Με στιβαρή φωνή και ξεχωριστό ερμηνευτικό ύφος, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγουδά ένα κομμάτι που μοιάζει με αστείο ερωτικό παραλήρημα.

Οι στίχοι της Ελένης Μηλιώκα, γεμάτοι χιούμορ και υπαινιγμούς, «παντρεύονται» με το ρυθμό του «It’s a Pity», του reggae–dub δυναμίτη των Leander Top και Pierr Baigorry, που ερμήνευσε η Tanya Stephens το 2005. Μια τολμηρή διασκευή, μακριά από τα συνήθη της ερμηνεύτριας.

Δήμητρα Γαλάνη – «Σε θέλω εδώ»

Μια καθηλωτική μπαλάντα που στην ελληνική της εκδοχή έγινε ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια αγάπης των τελευταίων δεκαετιών.

Η Δήμητρα Γαλάνη χαρίζει βάθος στο «Vivo per lei» του Andrea Bocelli, μεταφέροντας το ιταλικό πάθος στη δική μας γλώσσα.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Τα λέμε»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μεταμορφώνει την ιταλική επιτυχία «Bastardo» της Anna Tatangelo σε ένα δυναμικό ελληνικό κομμάτι.

Με ένταση και συναίσθημα, αποδίδει τον πόνο της προδοσίας με φωνή γεμάτη αποφασιστικότητα.

Αντώνης Ρέμος – «Τέρμα η ιστορία»

Ο Ρέμος δανείζεται το ρομαντικό «Lascia Che Io Sia» του Nek και του δίνει ελληνική υπόσταση.

Ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη και τη μοναξιά, με την ερμηνευτική σφραγίδα του Έλληνα καλλιτέχνη.

Χάρις Αλεξίου – «Το τανγκό της Νεφέλης»

Μια από τις πιο ατμοσφαιρικές μεταφορές ξένου τραγουδιού.

Το «Tango to Evora» της Καναδής Loreena McKennitt γίνεται ένα ονειρικό ελληνικό κομμάτι, με λόγια που ντύνουν υπέροχα τη μουσική.

Πασχάλης Αρβανιτίδης – «Αν μια μέρα σε χάσω»

Ο Έλληνας τραγουδιστής διασκευάζει το «Si Me Dejas No Vale» του Julio Iglesias, χαρίζοντας στο τραγούδι έναν ρομαντικό αέρα άλλης εποχής.

Στέλιος Καζαντζίδης – «Αυτή η νύχτα μένει»

Μια μοναδική περίπτωση: το «Ulfat ka saaz» των Ινδών Sankar & Jaikishan μετατρέπεται σε λαϊκό διαμάντι, με την αυθεντική φωνή του Καζαντζίδη να το απογειώνει.

Γιώργος Παπαδόπουλος – «Για την αγάπη σου»

Η βενεζουελάνικη επιτυχία «Es Tu Amor» του Hany Kauam βρίσκει τον δρόμο της στην ελληνική ποπ σκηνή, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος την κάνει προσωπική του ερμηνευτική κατάθεση.

Ραλλία Χρηστίδου – «Εγώ για σένα»

Η φωνή της Ραλλίας φέρνει στα ελληνικά την ένταση του «Ancora Vivo» του Adriano Celentano.

Μια διασκευή που κερδίζει με την ευαισθησία της.

Γιάννης Πάριος – «Νά ‘μουνα Θεός για λίγο»

Το περουβιανό «Alma, corazón y vida» του Adrián Flores αποκτά ελληνικό πρόσωπο με τη ζεστή φωνή του Πάριου και μετατρέπεται σε ερωτική εξομολόγηση.

Πάνος Κιάμος – «Φωτιά με φωτιά»

Το club hit του Azis, «Сен Тропе» (Saint-Tropez), γίνεται ελληνικό λαϊκοπόπ σουξέ με τη φωνή του Πάνου Κιάμου, μεταφέροντας τα βαλκανικά vibes στην πίστα.

Άννα Βίσση – «Κόντρα»

Η Άννα Βίσση παίρνει το «Breathless» του Dan Wilson και το μετατρέπει σε μια δυνατή pop ροκ στιγμή.

Η ερμηνεία της, γεμάτη ένταση και προσωπικότητα, αναδεικνύει το τραγούδι σε κάτι παραπάνω από απλή διασκευή.

Οι διασκευές ξένων τραγουδιών στην Ελλάδα αποδεικνύουν πως η μουσική είναι κοινή γλώσσα κι όταν οι στίχοι προσαρμόζονται έξυπνα και ερμηνεύονται με πάθος, μπορούν να αποκτήσουν νέα διάσταση. Κάποιες φορές, η ελληνική εκδοχή ξεπερνά και την αρχική, δημιουργώντας τραγούδια που γράφονται στη συλλογική μας μνήμη. Στην ουσία, κάθε διασκευή είναι μια γέφυρα: ανάμεσα σε πολιτισμούς, γλώσσες, και τελικά στις καρδιές των ανθρώπων.

