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Screen News 17.07.2026

La La Land: Η μεγάλη επιστροφή 10 χρόνια μετά – Ξανά στη μεγάλη οθόνη η ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ

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Η βραβευμένη ταινία του Damien Chazelle με την Emma Stone και τον Ryan Gosling επιστρέφει στις αίθουσες για επετειακές προβολές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "La La Land" επιστρέφει στους κινηματογράφους 10 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή.
  • Οι προβολές της επετειακής επανέκδοσης ξεκινούν στις 16 Αυγούστου.
  • Η ταινία του Damien Chazelle κέρδισε έξι βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου Α' Γυναικείου Ρόλου και Σκηνοθεσίας.
  • Το "La La Land" σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 504 εκατομμυρίων δολαρίων.
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Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, το La La Land ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου αγαπήθηκε περισσότερο – στους κινηματογράφους. Η ταινία του Damien Chazelle που κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, τον έρωτα, τα όνειρα και τη νοσταλγία σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιστρέφει για να θυμίσει στο κοινό γιατί έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ της σύγχρονης εποχής. Αν το είδες όταν κυκλοφόρησε, τώρα έχεις την ευκαιρία να ξαναζήσεις τη μαγεία του στη μεγάλη οθόνη, ενώ αν δεν το έχεις ανακαλύψει ακόμη, η επετειακή επιστροφή του είναι η ιδανική αφορμή.

emma_stone
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Lionsgate ανακοίνωσε την επετειακή επιστροφή της ταινίας, με τις προβολές να ξεκινούν στις 16 Αυγούστου, γιορτάζοντας μία δεκαετία από την κυκλοφορία μιας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες της σύγχρονης εποχής. Το La La Land έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 9 Δεκεμβρίου του 2016 και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική του, τη μουσική του και τη χημεία των πρωταγωνιστών του.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Mia, την οποία υποδύεται η Emma Stone, μια νεαρή ηθοποιός που προσπαθεί να κυνηγήσει το όνειρό της στο Hollywood. Εκεί γνωρίζει τον Sebastian, έναν μουσικό της τζαζ που ενσαρκώνει ο Ryan Gosling, και οι δύο χαρακτήρες ξεκινούν μια σχέση γεμάτη όνειρα, δυσκολίες και μεγάλες αποφάσεις.

Ειδησεογραφική φωτογραφία από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία του Damien Chazelle κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο για την ιστορία της, αλλά και για τη μοναδική της κινηματογραφική προσέγγιση. Ο ίδιος έγραψε το σενάριο και ανέλαβε τη σκηνοθεσία, ενώ συνεργάστηκε με τον Justin Hurwitz στη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής, η οποία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επιτυχίας της.

Η επιτυχία του La La Land επισφραγίστηκε στα βραβεία Όσκαρ, όπου η ταινία κέρδισε συνολικά έξι βραβεία. Ανάμεσα σε αυτά ήταν το πρώτο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Emma Stone, αλλά και το βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Damien Chazelle, ο οποίος έγινε ένας από τους νεότερους σκηνοθέτες που κέρδισαν τη συγκεκριμένη διάκριση. Η ταινία βραβεύτηκε επίσης για τη μουσική και το τραγούδι της, ενώ έμεινε στην ιστορία και για τη μεγάλη σύγχυση στην τελετή απονομής των Όσκαρ, όταν ανακοινώθηκε λανθασμένα ως νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας πριν διορθωθεί το αποτέλεσμα.

Πέρα από τα βραβεία, το La La Land σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις του να ξεπερνούν τα 504 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας πως μια πρωτότυπη μουσική ταινία μπορούσε να αγαπηθεί από το διεθνές κοινό.

Η επιστροφή του La La Land στους κινηματογράφους αποτελεί μια ευκαιρία για όσους το αγάπησαν να το απολαύσουν ξανά στη μεγάλη οθόνη, αλλά και για όσους δεν το έχουν δει ακόμη να γνωρίσουν μια ιστορία που συνεχίζει να συγκινεί.

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Emma Stone La La Land Ryan Gosling κινηματογράφος ΤΑΙΝΙΑ
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