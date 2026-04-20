Cinema 20.04.2026

Natalie Portman στο Παρίσι: Το δείπνο πριν από την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η ρομαντική στιγμή στο Παρίσι που σήμερα αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα και προαναγγέλλει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της
Πόπη Βασιλείου

Η Natalie Portman φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο γαλήνιες και ταυτόχρονα σημαντικές περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Tanguy Destable. Λίγο πριν γίνει γνωστή η είδηση της εγκυμοσύνης της μέσα από συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η ηθοποιός εθεάθη στο Παρίσι σε μια τρυφερή και χαλαρή έξοδο που σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Συγκεκριμένα, η Natalie Portman εθεάθη στις 10 Απριλίου στο εστιατόριο Paulownia στο Παρίσι, όπου δείπνησε με τον Tanguy Destable και τη μητέρα του. Η επιλογή του χώρου, αλλά και η ατμόσφαιρα της βραδιάς, αποτύπωσαν μια εικόνα οικειότητας και ηρεμίας, καθώς το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης σε εξωτερικό χώρο, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της πόλης.

Η Natalie Portman είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί

Η Natalie Portman εμφανίστηκε με ένα casual αλλά κομψό σύνολο, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε total black εμφάνιση. Το στιγμιότυπο που ξεχωρίζει είναι η διακριτική τρυφερότητα μεταξύ τους, καθώς κρατιόντουσαν από το χέρι κατά τη διάρκεια του δείπνου, δείχνοντας μια σχέση που εξελίσσεται με φυσικότητα και σταθερότητα.

Μόλις μία εβδομάδα μετά από αυτή τη δημόσια εμφάνιση, η ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, δηλώνοντας πως εκείνη και ο Tanguy Destable είναι «πολύ ενθουσιασμένοι». Με αυτή τη φράση, η ίδια άφησε να φανεί η χαρά αλλά και η συγκίνηση για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Η Natalie Portman έχει ήδη δύο παιδιά, τον Aleph και την Amalia, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Benjamin Millepied, και πλέον ετοιμάζεται να μεγαλώσει ξανά την οικογένειά της. Η εγκυμοσύνη αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσωπική αρχή, μέσα σε μια περίοδο όπου η ίδια φαίνεται να έχει βρει μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη καθημερινότητα στο Παρίσι.

Η ίδια έχει αναφερθεί στο πόσο απολαμβάνει τη ζωή στην πόλη αυτή την περίοδο, με βόλτες σε πάρκα, επισκέψεις σε μουσεία και απλές καθημερινές στιγμές που αποκτούν διαφορετική αξία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως έχει δηλώσει, νιώθει μια βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη φάση της ζωής της και μια μεγαλύτερη συνειδητότητα για το τι πραγματικά έχει σημασία.

Η σχέση της με τον Tanguy Destable, που έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2025, φαίνεται να εξελίσσεται με διακριτικότητα και σταθερά βήματα, μακριά από υπερβολική δημοσιότητα. Η κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι πριν την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, λειτουργεί σήμερα σαν μια μικρή «προαναγγελία» μιας μεγάλης αλλαγής στη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια εποχή όπου η προσωπική ζωή των διασήμων συχνά γίνεται δημόσιο θέαμα, η Natalie Portman επιλέγει έναν πιο ήρεμο και ουσιαστικό τρόπο να ζει τις σημαντικές της στιγμές. Και εσύ, μέσα από αυτή την εικόνα, βλέπεις μια γυναίκα που συνδυάζει την καριέρα, τη μητρότητα και την προσωπική της ευτυχία με έναν τρόπο βαθιά ανθρώπινο και γειωμένο.

Η Natalie Portman καταγγέλλει αδικία κατά των γυναικών στα Όσκαρ

M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ο Dwayne Johnson γιορτάζει την Tia: Η τούρτα που έφτιαξε ο ίδιος και η συγκινητική ανάρτηση

