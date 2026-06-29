Ο γιος του David και της Victoria Beckham πρωταγωνιστεί στο «Forty Love», ένα ρομαντικό δράμα που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο

Με μια ματιά Ο Romeo Beckham κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Forty Love».

Η ταινία είναι ένα ρομαντικό δράμα με φόντο τον επαγγελματικό τένις.

Ο Beckham υποδύεται έναν αντίπαλο που φέρνει τον έρωτα στη ζωή του πρωταγωνιστή.

Στην ταινία συμμετέχουν γνωστοί Γάλλοι ηθοποιοί, όπως η Catherine Deneuve. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Romeo Beckham, ο οποίος πραγματοποιεί το πρώτο του μεγάλο βήμα στον χώρο της υποκριτικής. Ο γιος του David και της Victoria Beckham, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο του modeling για κορυφαίους οίκους μόδας, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Forty Love», ένα ρομαντικό δράμα με φόντο τον απαιτητικό κόσμο του επαγγελματικού τένις.

Η ταινία, που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του διάσημου φωτογράφου μόδας Pierre-Ange Carlotti, ακολουθεί την ιστορία του Sacha Gallo, ενός νεαρού τενίστα που προπονείται σκληρά με τον πατέρα του για να κατακτήσει ένα σημαντικό τρόπαιο στο Παρίσι. Η ζωή και οι φιλοδοξίες του ανατρέπονται με την άφιξη ενός χαρισματικού αντιπάλου, τον οποίο υποδύεται ο Romeo Beckham.

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Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, η πρόκληση για τον πρωταγωνιστή δεν είναι μόνο αθλητική: «Για πρώτη φορά, έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης, τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική, και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει ποτέ μέσα στο γήπεδο».

Ένα λαμπερό καστ και γαλλική αύρα

Η παραγωγή συγκεντρώνει μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου. Στο πλευρό του Beckham εμφανίζονται οι Paul Kircher, Guillaume Canet και Benjamin Voisin, ενώ τη λάμψη της ταινίας συμπληρώνει η θρυλική Catherine Deneuve. Τη μουσική επιμέλεια έχουν αναλάβει οι 070 Shake και Johan Lenox, προσδίδοντας έναν μοντέρνο τόνο στη «ρομαντική παραβολή» του Carlotti.

Η ταινία «Forty Love» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου, ενώ η Studiocanal, που έχει αναλάβει την παραγωγή και τις διεθνείς πωλήσεις, εκτιμά ότι το φιλμ θα κερδίσει το κοινό διεθνώς μέσα από την εξερεύνηση θεμάτων όπως η φιλοδοξία, ο ανταγωνισμός και η ταυτότητα.