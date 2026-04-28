Screen News 28.04.2026

Το Mortal Kombat II στους κινηματογράφους – Η μάχη για το Earthrealm ξεκινά ξανά

Η New Line Cinema επαναφέρει τη θρυλική σειρά βιντεοπαιχνιδιών στη μεγάλη οθόνη στις 7 Μαΐου με ένταση, μάχες και νέα απειλή για το Earthrealm
Mad.gr

Η New Line Cinema παρουσιάζει την τελευταία, γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, σε όλη της τη βίαιη δόξα: το Mortal Kombat II. Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fan στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Τζόνι Κέιτζ έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη.

mortal kombat II

Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του. Ο σκηνοθέτης Σάιμον ΜακΚόιντ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, με σενάριο του Τζέρεμι Σλέιτερ, βασισμένο στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας.

Η ταινία είναι παραγωγή των Τοντ Γκάρνερ, E. Μπένετ Γουόλς, Τζέιμς Γουάν, Τόμπι Έμεριχ και Σάιμον ΜακΚόιντ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ, Τζέρεμι Σλέιτερ, Εντ Μπουν και Λόρενς Κασάνοφ.

Σκηνοθεσία: Σάιμον ΜακΚόιντ

Πρωταγωνιστούν: Καρλ Έρμπαν, Λούντι Λιν, Αντελάιν Ρούντολφ, Τζέσικα ΜακΝάμι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mortal Kombat II New Line Cinema νέα ταινία σινεμά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

Cinema

29.04.2026
Cinema

29.04.2026
Cinema

29.04.2026
Cinema

29.04.2026
Cinema

29.04.2026
Cinema

28.04.2026
Cinema

28.04.2026
Cinema

28.04.2026
Cinema

28.04.2026
