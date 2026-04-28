Το Mortal Kombat II στους κινηματογράφους – Η μάχη για το Earthrealm ξεκινά ξανά

Η New Line Cinema επαναφέρει τη θρυλική σειρά βιντεοπαιχνιδιών στη μεγάλη οθόνη στις 7 Μαΐου με ένταση, μάχες και νέα απειλή για το Earthrealm

Η New Line Cinema παρουσιάζει την τελευταία, γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, σε όλη της τη βίαιη δόξα: το Mortal Kombat II. Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fan στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Τζόνι Κέιτζ έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη.

Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του. Ο σκηνοθέτης Σάιμον ΜακΚόιντ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, με σενάριο του Τζέρεμι Σλέιτερ, βασισμένο στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας.

Η ταινία είναι παραγωγή των Τοντ Γκάρνερ, E. Μπένετ Γουόλς, Τζέιμς Γουάν, Τόμπι Έμεριχ και Σάιμον ΜακΚόιντ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ, Τζέρεμι Σλέιτερ, Εντ Μπουν και Λόρενς Κασάνοφ.

Σκηνοθεσία: Σάιμον ΜακΚόιντ

Πρωταγωνιστούν: Καρλ Έρμπαν, Λούντι Λιν, Αντελάιν Ρούντολφ, Τζέσικα ΜακΝάμι

