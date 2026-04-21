Streaming News 21.04.2026

Το Παρίσι αποχαιρετά την Emily και υποδέχεται την Wednesday – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν

Η Jenna Ortega επιστρέφει ως Wednesday, με τη δράση να μεταφέρεται στη Γαλλία και την αναζήτηση της Enid να συνεχίζεται
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Netflix έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από την 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς Wednesday, με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega. Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα μεταφέρει τη σκοτεινή ηρωίδα στο Παρίσι, μπροστά από τον εμβληματικό Πύργος του Άιφελ.

Στην εικόνα, η Wednesday στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα, κρατώντας ένα χαρτί και κοιτώντας μακριά με το χαρακτηριστικό ανέκφραστο βλέμμα της. Πάνω στη μηχανή βρίσκεται το Thing, το «ζωντανό» χέρι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας Addams. Η λεζάντα της ανάρτησης, «From Paris, with dread», υποδηλώνει ότι η νέα σεζόν θα διατηρήσει τον γνώριμο σκοτεινό και ειρωνικό τόνο της σειράς.

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Η 2η σεζόν ολοκληρώθηκε με την Wednesday και το Thing να φεύγουν με τη μοτοσικλέτα του θείου Fester, ξεκινώντας μια αποστολή αναζήτησης για τη φίλη και συγκάτοικό της Enid, η οποία είχε παγιδευτεί στη λυκανθρωπική της μορφή και εξαφανίστηκε στο δάσος. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για την πλοκή της 3ης σεζόν, η παρουσία της Wednesday στη Γαλλία αφήνει να εννοηθεί ότι η αναζήτηση αυτή ίσως συνεχίζεται εκτός συνόρων.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, με σημαντικές προσθήκες στο καστ. Ανάμεσα στα νέα ονόματα ξεχωρίζει η Eva Green, η οποία θα υποδυθεί την Aunt Ophelia, ενώ συμμετέχουν επίσης γνωστοί ηθοποιοί όπως η Winona Ryder και η Lena Headey. Παράλληλα, επιστρέφουν αρκετά από τα βασικά πρόσωπα της σειράς, ενισχύοντας τη συνέχεια της ιστορίας.

Η σειρά βασίζεται στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Charles Addams, ενώ πίσω από την παραγωγή βρίσκονται οι δημιουργοί Alfred Gough και Miles Millar. Σκηνοθετικά, η υπογραφή του Tim Burton εξακολουθεί να δίνει το ιδιαίτερο γοτθικό ύφος που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Με τη νέα σεζόν να υπόσχεται περισσότερη δράση, μυστήριο και διεθνείς εξελίξεις, η «Wednesday» φαίνεται έτοιμη να διευρύνει τον κόσμο της και να εξερευνήσει νέες, πιο σκοτεινές διαδρομές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

cinema netflix Wednesday ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
21.04.2026
Επόμενο
21.04.2026

Δες επίσης

