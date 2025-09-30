ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ: «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery)

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν για 2η συνεχόμενη χρονιά την ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery) σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά, ζωντανή μουσική, που όλα είναι… λάθος!

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) : Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Λίγα λόγια για το έργο και για την ιστορία του

Αθήνα 1958.

Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος.

Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι!

Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας!

Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Θα καταφέρει ο δραπέτης Μάκης Ρέτζος και η συμμορία του, να κάνουν τη ληστεία της χρονιάς;

Σε μία νύχτα θεαματικής τρέλας όλα να τα περιμένει κανείς…

Μήπως η «ληστεία της χρονιάς» καταλήξει σε «ληστεία… της συμφοράς»;

Πριν από δεκάξι χρόνια οι Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields δημιούργησαν στο Λονδίνο την ομάδα «Mischief Theatre» και πήγαν σε άλλα επίπεδα τη σύγχρονη κωμωδία! Τα έργα τους, που βασίζονται στην συνθήκη «όλα πάνε στραβά», έγιναν τεράστιες επιτυχίες παγκοσμίως, κάνοντας τους θεατές να πιάνουν την κοιλιά τους απ’ τα γέλια. Από το πρώτο έργο τους «The Play that goes wrong», μέχρι το «The Magic that goes wrong» και το «The Comedy about a Bank Robbery», οι παραστάσεις τους διακρίνονται για τη φαντασία, το χιούμορ, τις ανατροπές και τους εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς που καλούνται να κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής.

« Η ληστεία της συμφοράς» θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο θέατρο Λαμπέτη!

Ταυτότητα παράστασης

Η ληστεία της συμφοράς των Henry Lewis, Jonathan Sayer & Henry Shields

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Διασκευή-Σκηνοθεσία-Στίχοι: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Μαθές

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Βοηθός παραγωγής: Ανδρέας Μανωλάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Σχεδιασμός κομμώσεων και επιμέλεια περουκών : Κωνσταντίνος Κολιούσης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected], Ιωάννα Ζ ω ζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή : 21:00, Σάββατο: 18:00 και 21:00

Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτήριων :

VIP (1η σειρά): 30 Ευρώ

Α΄Ζώνη: 25 Ευρώ

Β΄Ζώνη (Πλατεία): 20 Ευρώ

ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 ετών): 18 Ευρώ

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lampeti/i-listeia-tis-symforas/

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E–mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα 114 72

Τηλέφωνο : 211 1000 365