Tom Holland: Το πρώτο μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στα γυρίσματα του Spider-Man

Η διάσειση που υπέστη ανάγκασε τον ηθοποιό να απέχει από τα γυρίσματα και τις δημόσιες εμφανίσεις

Ο Tom Holland επανεμφανίστηκε στα social media για να καθησυχάσει τους θαυμαστές του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 28χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης και αισθάνεται καλύτερα, αν και δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει στα γυρίσματα.

Διάβασε επίσης: Tom Holland: Ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα δωρεάν ιδιωτικό σχολείο στο Λονδίνο

Ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης, σημειώνοντας πως η αποθεραπεία του προχωρά χωρίς επιπλοκές.

Ο Tom Holland απολογήθηκε επίσης για την απουσία του από φιλανθρωπική εκδήλωση του οργανισμού The Brothers Trust, την οποία διοργανώνει με τα αδέλφια του. Στο βίντεο που ανέβασε, προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου παρευρέθηκαν η σύντροφός του Zendaya και ο καλός του φίλος και συμπρωταγωνιστής στη Marvel, Jacob Batalon.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους γονείς του για την παρουσία τους στην εκδήλωση, αστειευόμενος μάλιστα ότι ο πατέρας του «έκλεψε την παράσταση» ως παρουσιαστής της βραδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός του ήταν διάσειση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν διακοπεί προσωρινά, ωστόσο η παραγωγή έχει διαβεβαιώσει πως η παύση δεν θα διαρκέσει πέρα από την τρέχουσα εβδομάδα.

Διάβασε επίσης: Zendaya και Tom Holland: Όλα όσα γνωρίζουμε για τον πολυαναμενόμενο γάμο του Hollywood

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.