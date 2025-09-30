Celeb News 30.09.2025

Tom Holland: Το πρώτο μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στα γυρίσματα του Spider-Man

Tom Holland
Η διάσειση που υπέστη ανάγκασε τον ηθοποιό να απέχει από τα γυρίσματα και τις δημόσιες εμφανίσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Tom Holland επανεμφανίστηκε στα social media για να καθησυχάσει τους θαυμαστές του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 28χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης και αισθάνεται καλύτερα, αν και δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει στα γυρίσματα.

Tom Holland Spiderman

Ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης, σημειώνοντας πως η αποθεραπεία του προχωρά χωρίς επιπλοκές.

Ο Tom Holland απολογήθηκε επίσης για την απουσία του από φιλανθρωπική εκδήλωση του οργανισμού The Brothers Trust, την οποία διοργανώνει με τα αδέλφια του. Στο βίντεο που ανέβασε, προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου παρευρέθηκαν η σύντροφός του Zendaya και ο καλός του φίλος και συμπρωταγωνιστής στη Marvel, Jacob Batalon.

Tom Holland Spiderman

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους γονείς του για την παρουσία τους στην εκδήλωση, αστειευόμενος μάλιστα ότι ο πατέρας του «έκλεψε την παράσταση» ως παρουσιαστής της βραδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός του ήταν διάσειση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν διακοπεί προσωρινά, ωστόσο η παραγωγή έχει διαβεβαιώσει πως η παύση δεν θα διαρκέσει πέρα από την τρέχουσα εβδομάδα.

