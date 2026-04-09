Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η… πασχαλινή «EASTERία» του τσουγκρίσματος των αυγών

Το Πάσχα είναι γεμάτο χαρά, οικογενειακά τραπέζια και φυσικά… τσούγκρισμα αυγών. Για τον Πέτρο Τριανταφύλλου, όμως, αυτή η στιγμή φαίνεται πως προκαλεί κάτι σαν μικρή «EASTERία». Κάθε φορά που έρχεται η ώρα να διαλέξει αυγό και να μπει στη μάχη του τσουγκρίσματος, η ένταση ανεβαίνει και το κλίμα γίνεται ξαφνικά πιο… δραματικό.

Η Κατερίνα Πεφτίτση παθαίνει «Easterία» με τις λαμπάδες που καίνε τα μαλλιά

Ο ίδιος αντιμετωπίζει το πασχαλινό έθιμο σαν πραγματική στρατηγική αποστολή. Κοιτάζει προσεκτικά τα αυγά στο τραπέζι, προσπαθώντας να βρει το πιο «ανθεκτικό», ενώ γύρω του όλοι περιμένουν την καθοριστική σύγκρουση. Και όταν τελικά έρθει η στιγμή του τσουγκρίσματος, η αγωνία κορυφώνεται, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος του σπασίματος.

Κι αν τελικά το αυγό του σπάσει πρώτο, η αντίδραση είναι επική: γέλια, απογοήτευση και ένα μικρό ξέσπασμα που αποδεικνύει πως το πασχαλινό παιχνίδι το παίρνει πολύ σοβαρά. Γιατί για τον Πέτρο Τριανταφύλλου, το τσούγκρισμα των αυγών δεν είναι απλώς ένα έθιμο, είναι η απόλυτη πασχαλινή δοκιμασία που του προκαλεί… κανονική «EASTERία».

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου σε «Easterία» mode όταν τα τσουρέκια δεν προλαβαίνουν να γίνουν

Η Φαίη Βώκου παθαίνει «Easterία» με τη νηστεία και το ρίχνει στα ντολμαδάκια